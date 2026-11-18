Черговий ціновий шок накриває британські родини, змушуючи переглядати щоденні витрати. Ситуація на енергетичному ринку диктує нові суворі правила для всієї економіки країни.

Чому британцям доведеться платити більше

У жовтні споживчі ціни у Великій Британії підскочили на 3,6% у річному вимірі, що стало найвищим показником за останній рік, повідомляє Bloomberg. Головним ударом по гаманцях громадян стало різке подорожчання електроенергії та автомобільного пального, про що свідчать дані Національного статистичного управління.

Хоча інфляція виявилася трохи нижчою за прогнозовані 3,7%, ринки миттєво відреагували падінням фунта стерлінгів на 0,3%. Трейдери почали сумніватися, що Банк Англії наважиться на подальше підвищення облікової ставки вже у грудні. "Сьогоднішні дещо м'якші дані роблять грудневе підвищення ставки менш імовірним, але це мало змінює загальну картину", – зазначив головний економіст Schroders Девід Ріс.

Що відбувається з цінами на продукти та послуги

Поки енергетика тягне загальний індекс вгору, базова інфляція залишається на рівні 2,8%. Цікаво, що вартість продуктів харчування навіть сповільнила зростання до 0,8% завдяки здешевленню риби та шоколаду. Водночас ціни на тютюнові вироби злетіли одразу на 5,2% через зміни в оподаткуванні.

Нинішній ціновий тиск є прямим наслідком глобальних потрясінь, зокрема війни в Ірані, яка провокує нестабільність на ринку енергоносіїв. Раніше цього місяця Банк Англії вперше за три роки підвищив процентні ставки, щоб стримати інфляційні ризики.

Зверніть увагу! Щоб хоч якось пом'якшити удар для населення, прем'єр-міністр Енді Бернем анонсував виплату 100 фунтів стерлінгів мільйонам домогосподарств. Проте вже в січні на британців чекає нове підвищення граничних цін на електроенергію, яке може повністю "з'їсти" цю державну допомогу, адже реальні зарплати людей не встигають за тарифами.

До речі, Центральний банк Туреччини змушений суттєво погіршити свої очікування щодо зростання цін у країні. Голова регулятора Фатіх Карахан заявив, що до кінця 2027 року інфляція сягне 21%, хоча раніше очікувалося лише 15%.