Почему британцам придется платить больше

В октябре потребительские цены в Великобритании подскочили на 3,6% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за последний год, сообщает Bloomberg. Главным ударом по кошелькам граждан стало резкое подорожание электроэнергии и автомобильного топлива, о чем свидетельствуют данные Национального статистического управления.

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Хотя инфляция оказалась немного ниже прогнозируемых 3,7%, рынки мгновенно отреагировали падением курса фунта стерлингов на 0,3%. Трейдеры начали сомневаться, что Банк Англии решится на дальнейшее повышение учетной ставки уже в декабре. "Сегодняшние несколько более мягкие данные делают декабрьское повышение ставки менее вероятным, но это мало меняет общую картину", – отметил главный экономист Schroders Дэвид Рис.

Что происходит с ценами на товары и услуги

Пока энергетика тянет общий индекс вверх, базовая инфляция остается на уровне 2,8%. Интересно, что рост цен на продукты питания даже замедлился до 0,8% благодаря удешевлению рыбы и шоколада. В то же время цены на табачные изделия взлетели сразу на 5,2% из-за изменений в налогообложении.

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Нынешнее ценовое давление является прямым следствием глобальных потрясений, в частности войны в Иране, которая провоцирует нестабильность на рынке энергоносителей. Ранее в этом месяце Банк Англии впервые за три года повысил процентные ставки, чтобы сдержать инфляционные риски.

Обратите внимание! Чтобы хоть как-то смягчить удар для населения, премьер-министр Энди Бернем объявил о выплате 100 фунтов стерлингов миллионам домохозяйств. Однако уже в январе британцев ждет новое повышение предельных цен на электроэнергию, которое может полностью "съесть" эту государственную помощь, ведь реальные зарплаты людей не успевают за ростом тарифов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кстати, Центральный банк Турции вынужден существенно ухудшить свои ожидания роста цен в стране. Глава регулятора Фатих Карахан заявил, что к концу 2027 года инфляция достигнет 21%, хотя ранее ожидалось лишь 15%.