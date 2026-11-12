Інфляція в Туреччині: центробанк різко погіршив прогноз через війну

Чому Туреччина різко змінює економічні прогнози

Центральний банк Туреччини змушений суттєво погіршити свої очікування щодо зростання цін у країні. Голова регулятора Фатіх Карахан заявив, що до кінця 2027 року інфляція сягне 21%, хоча раніше очікувалося лише 15%, повідомляє Bloomberg. Прогноз на 2026 рік також злетів до 29,5%, що є прямим наслідком тиску від війни за участю Ірану та масштабного національного скандалу з інвестиційними фондами.

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Для пересічних громадян та інвесторів це означає подальше знецінення грошей та зростання вартості життя. Туреччина імпортує майже всю нафту та газ, тому стрибок світових цін на енергоносії через близькосхідний конфлікт миттєво б'є по економіці країни. Водночас внутрішній ринок накрила криза: ліквідовано 131 інвестиційний фонд на загальну суму близько 20 мільярдів доларів. Цей крах зачепив майже пів мільйона інвесторів, які втратили свої заощадження або доступ до них.

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Що буде з кредитами та політикою регулятора

Попри розгін інфляції, оновлені прогнози не означають негайної зміни монетарної політики. Минулого місяця Нацбанк Туреччини вперше з початку конфлікту знизив облікову ставку до 36% – зазвичай це робить кредити дешевшими, але стимулює подальше зростання цін.

Вони говорять жорстко і підвищують прогнози інфляції, але це не зовсім узгоджується з їхніми діями, адже тривають зниження ставок і пом'якшення лімітів на зростання кредитування– зазначив макростратег Coex Partners Генрік Гуллберг.

За його словами, регулятор не посилає сильного сигналу про готовність реально боротися зі знеціненням грошей.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У жовтні 2026 року турецькі політики ухвалили рішення знизити відсоткові ставки на 100 базисних пунктів. Це був перший подібний крок з моменту початку іранської війни, який сигналізував про можливий старт циклу пом'якшення. Раніше центробанк орієнтувався на цільовий показник інфляції у 15%, проте тепер офіційно змінив цей орієнтир на 21%. Більшість економістів вважають, що незначне прискорення інфляції не зупинить цикл зниження ставок, хоча Фатіх Карахан запевнив, що регулятор застосує всі інструменти, якщо ціни почнуть зростати безконтрольно.

До речі, Туреччина прагне розвивати власну атомну енергетику та шукає партнерів для нових масштабних проєктів. Однак Росія, яка займається будівництвом першої турецької АЕС, може не отримати контрактів.