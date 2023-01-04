Інфляція в Туреччині різко знизилась перед президентськими виборами
Джерело:Politico
Індекс споживчих цін у Туреччині різко знизився за результатами грудня. Це може допомогти чинному президенту на передодні національних виборів, котрий є прихильником політики низьких ставок.
Інфляція в Туреччині різко скоротилась
За даними турецького статистичного інституту що індекс споживчих цін у грудні зріс на 64,27%, що стало другим місячним падінням поспіль у порівнянні з 84,39% в листопаді.
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Зауважимо, що інфляція на рівні 84,39% річних – 24-річний антирекорд рекорд Туреччини, а незалежна група дослідження інфляції оцінила річний показник у листопаді на рівні 186,27%, повідомляє видання АР.
Під час виступу в Анкарі, коли Ердоган оголосив про 25% підвищення зарплат і пенсій у державному секторі, він зазначив, що мета уряду у 2023 році – подолати інфляційну бульбашку.
Ми завершили 2022 рік, досягнувши споживчої інфляції навіть нижче середньострокової цілі. Наша мета – усунути інфляційну бульбашку цього року та повністю виключити її з порядку денного нашої країни, починаючи з наступного року.
Чому інфляція знизилась
Падіння в основному пов'язане з тим, що високий показник за той самий період 12 місяців тому природним чином спричиняє статистично нижчий сплеск інфляції. Для звичайних турецьких домогосподарств це навряд чи зменшить вартість життя – навіть якщо для Ердогана це гарні новини, зауважує видання Politico.
Група дослідження інфляції, що складається з незалежних науковців та експертів, заявила, що справжній рівень інфляції в країні за грудень майже вдвічі вищий і становить 137,55%.