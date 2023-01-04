Инфляция в Турции резко сократилась

По данным турецкого статистического института, индекс потребительских цен в декабре вырос на 64,27%, что стало вторым месячным падением подряд по сравнению с 84,39% в ноябре.

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Отметим, что инфляция на уровне 84,39% годовых – 24-летний антирекорд рекорд Турции, а независимая группа по исследованию инфляции оценила годовой показатель в ноябре на уровне 186,27%, сообщает издание АР.

Во время выступления в Анкаре, когда Эрдоган объявил о 25% повышении зарплат и пенсий в государственном секторе, он отметил, что цель правительства в 2023 году – преодолеть инфляционный пузырь.

Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции Мы завершили 2022 год, достигнув потребительской инфляции даже ниже среднесрочной цели. Наша цель – устранить инфляционный пузырь в этом году и полностью исключить его из повестки дня нашей страны, начиная со следующего года.

Напомним! Эрдоган является сторонником политики низких ставок во время стремительной инфляции, только обрушивающей национальную валюту Турции. Так, например, 22 сентября лира обвалилась до самого низкого уровня в 18,4026 лиры за доллар, когда Центробанк снизил базовую ставку до 12% с 13%

Почему инфляция снизилась

Падение в основном связано с тем, что высокий показатель за тот же период 12 месяцев назад естественным образом влечет за собой статистически более низкий всплеск инфляции. Для обычных турецких домохозяйств это вряд ли снизит стоимость жизни – даже если для Эрдогана это хорошие новости, отмечает издание Politico.

Группа исследования инфляции, состоящая из независимых ученых и экспертов, заявила, что уровень инфляции в стране за декабрь почти вдвое выше и составляет 137,55%.