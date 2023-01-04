Інфляція в Туреччині різко скоротилась

За даними турецького статистичного інституту що індекс споживчих цін у грудні зріс на 64,27%, що стало другим місячним падінням поспіль у порівнянні з 84,39% в листопаді.

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Зауважимо, що інфляція на рівні 84,39% річних – 24-річний антирекорд рекорд Туреччини, а незалежна група дослідження інфляції оцінила річний показник у листопаді на рівні 186,27%, повідомляє видання АР.

Під час виступу в Анкарі, коли Ердоган оголосив про 25% підвищення зарплат і пенсій у державному секторі, він зазначив, що мета уряду у 2023 році – подолати інфляційну бульбашку.

Реджеп Таїп Ердоган Президент Туреччини Ми завершили 2022 рік, досягнувши споживчої інфляції навіть нижче середньострокової цілі. Наша мета – усунути інфляційну бульбашку цього року та повністю виключити її з порядку денного нашої країни, починаючи з наступного року.

Нагадаємо! Ердоган є прихильником політики низьких ставок під час стрімкої інфляції, що лише обвалює національну валюту Туреччини. Так, наприклад, 22 вересня ліра обвалилась до найнижчого рівня у 18,4026 ліри за долар, коли Центробанк понизив базову ставку до 12% з 13%

Чому інфляція знизилась

Падіння в основному пов'язане з тим, що високий показник за той самий період 12 місяців тому природним чином спричиняє статистично нижчий сплеск інфляції. Для звичайних турецьких домогосподарств це навряд чи зменшить вартість життя – навіть якщо для Ердогана це гарні новини, зауважує видання Politico.

Група дослідження інфляції, що складається з незалежних науковців та експертів, заявила, що справжній рівень інфляції в країні за грудень майже вдвічі вищий і становить 137,55%.