Ціни в Туреччині стрімко знизились до рівня 2021 року

У Туреччині фіксують найповільніше зростання цін за останні роки. Рівень інфляції у травні сягнув мінімуму з листопада 2021 року.

На скільки сповільнилася інфляція в Туреччині

За даними статистичного інституту країни Туреччини, у травні 2025 року споживчі ціни в країні зросли на 35,4% у річному розрахунку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Turkstat.

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Темпи зростання цін у травні були мінімальними з листопада 2021 року. Як підрахувала статистика, інфляція в Туреччині поступово сповільнюються вже 12 місяців поспіль.

У квітні інфляція у країні становила 37,9%.

Важливо! За даними Trading Economics, прогнози аналітиків щодо послаблення інфляції у Туреччині були менш оптимістичними. В середньому вони прогнозували її на рівні 36,1%.

Як змінилися ціни в Туреччині у травні

У травні 2025 року в Туреччині найбільше зросли ціни на комунальні послуги. Також значно подорожчали ціни у кафе та готелях та продукти харчування:

комунальні послуги – на 67,4% (у квітні – на 74,1%);

готелі, ресторани та кафе – на 36,9% (у квітні – на 41,%);

продукти та безалкогольні напої – на 32,9% (у квітні – на 36,1%);

транспортні послуги – на 24,6% (у квітні – на 22,8%).

Базова інфляція у Туреччині, в якій не враховані вартість продуктів та енергоносіїв, у травні сягнула 35,4% у річному розрахунку. Це найнижчий показник з грудня 2021 року.

Варто знати! Ціни виробників, як повідомив Turkstat, минулого місяця зросли на 23,1% у річному вираженні та на 2,5% у місячному.