Ціни в Туреччині стрімко знизились до рівня 2021 року
- У травні 2025 року інфляція в Туреччині знизилася до 35,4% річного розрахунку, що є найнижчим показником з листопада 2021 року.
- Найбільше в травні зросли ціни на комунальні послуги (+67,4%), а також на готелі, ресторани, кафе (+36,9%) та продукти харчування (+32,9%).
У Туреччині фіксують найповільніше зростання цін за останні роки. Рівень інфляції у травні сягнув мінімуму з листопада 2021 року.
На скільки сповільнилася інфляція в Туреччині
За даними статистичного інституту країни Туреччини, у травні 2025 року споживчі ціни в країні зросли на 35,4% у річному розрахунку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Turkstat.
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Темпи зростання цін у травні були мінімальними з листопада 2021 року. Як підрахувала статистика, інфляція в Туреччині поступово сповільнюються вже 12 місяців поспіль.
У квітні інфляція у країні становила 37,9%.
Важливо! За даними Trading Economics, прогнози аналітиків щодо послаблення інфляції у Туреччині були менш оптимістичними. В середньому вони прогнозували її на рівні 36,1%.
Як змінилися ціни в Туреччині у травні
У травні 2025 року в Туреччині найбільше зросли ціни на комунальні послуги. Також значно подорожчали ціни у кафе та готелях та продукти харчування:
- комунальні послуги – на 67,4% (у квітні – на 74,1%);
- готелі, ресторани та кафе – на 36,9% (у квітні – на 41,%);
- продукти та безалкогольні напої – на 32,9% (у квітні – на 36,1%);
- транспортні послуги – на 24,6% (у квітні – на 22,8%).
Базова інфляція у Туреччині, в якій не враховані вартість продуктів та енергоносіїв, у травні сягнула 35,4% у річному розрахунку. Це найнижчий показник з грудня 2021 року.
Варто знати! Ціни виробників, як повідомив Turkstat, минулого місяця зросли на 23,1% у річному вираженні та на 2,5% у місячному.