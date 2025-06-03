На сколько замедлилась инфляция в Турции

По данным статистического института страны Турции, в мае 2025 года потребительские цены в стране выросли на 35,4% в годовом исчислении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Turkstat.

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Темпы роста цен в мае были минимальными с ноября 2021 года. Как подсчитала статистика, инфляция в Турции постепенно замедляется уже 12 месяцев подряд.

В апреле инфляция в стране составляла 37,9%.

Важно! По данным Trading Economics, прогнозы аналитиков по ослаблению инфляции в Турции были менее оптимистичными. В среднем они прогнозировали ее на уровне 36,1%.

Как изменились цены в Турции в мае

В мае 2025 года в Турции больше всего выросли цены на коммунальные услуги. Также значительно подорожали цены в кафе и гостиницах и продукты питания:

коммунальные услуги – на 67,4% (в апреле – на 74,1%);

гостиницы, рестораны и кафе – на 36,9% (в апреле – на 41,%);

продукты и безалкогольные напитки – на 32,9% (в апреле – на 36,1%);

транспортные услуги – на 24,6% (в апреле – на 22,8%).

Базовая инфляция в Турции, в которой не учтены стоимость продуктов и энергоносителей, в мае достигла 35,4% в годовом исчислении. Это самый низкий показатель с декабря 2021 года.

Стоит знать! Цены производителей, как сообщил Turkstat, в прошлом месяце выросли на 23,1% в годовом выражении и на 2,5% в месячном.