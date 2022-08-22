Чи можлива гіперінфляція в Україні: прогноз експерта

Темпи інфляції в Україні значно прискорилися з початку повномасштабного вторгнення. НБУ прогнозує, що інфляція досягне 31% у цьому році. Що впливає на інфляцію, як її стримати та чи є ризик гіперінфляції в Україні, читайте у матеріалі 24 каналу

Як розповів 24 каналу Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, до гіперінфляції Україні ще дуже далеко.

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Ілля Несходовський директор Інституту соціально-економічної трансформації На інфляцію у нас, крім світових трендів, впливає ще проблема з логістикою. Через обмеження на експортні/імпортні операції внаслідок війни, ціни коливаються. Проблемами для нас є – суттєвий друк грошей, емісія грошей і потім девальвація гривні. Зараз у нас гривня на рівні 36,6. Щоб була гіперінфляція, потрібно у два рази збільшити цю суму. Я вважаю, що це нереально.

Експерт додав, що після інфляції, відбувається галопуюча інфляція, і тільки після цього можна говорити про гіперінфляцію. Навіть у разі такої ситуації, в країну одразу будуть завезені імпортні товари, які стримуватимуть зростання цін.

Галопуюча інфляція – зростання цін темпами в межах 10-50 % в річному вимірі. Вона є проміжною між помірною інфляцією і гіперінфляцією.

Від чого залежить інфляція та що її стримує

За словами Іллі Несходовського, багато чого залежить від тенденції. Наприклад, зараз період збору врожаю, і тому суттєво зменшується ціна на овочі. Але це не можна назвати стримувальним фактором. Це радше сезонний фактор.

Крім цього, інфляція в Україні залежить від світових трендів по інфляції, від внутрішньої девальвації та поганої логістики.

Експерт зауважив, що точно стримує інфляцію в Україні зараз – ціна на газ. Адже вона нижча, ніж світова ціна. Якби українська ціна на паливо, у тому числі газ, відповідала європейській ціні, інфляція була б набагато більшою.

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До слова, НБУ повідомив, що у 2022 році інфляція сягне 31 відсотка. Ілля Несходовський стверджує, що це доволі реалістичний прогноз, враховуючи фактори, які формують інфляцію. За його прогнозами інфляція буде не більше 35 – 38 відсотків.

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