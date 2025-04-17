Сповільнення інфляції: у НБУ пояснили, коли вона повернеться до зниження

Інфляція у перші місяці 2025 року зростала достатньо близько до траєкторії попереднього макропрогнозу Нацбанку. Зокрема в березні вона сягнула 14,6% р/р.

НБУ зробив прогноз щодо інфляції

Ця динаміка зумовлена великою кількістю чинників, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Мова йде про такі фактори:

залишкові ефекти гірших торішніх урожаїв;

подальше підвищення цін на підакцизну продукцію;

вплив фундаментальних чинників, зокрема з боку збільшення витрат підприємств на енергоресурси й оплату праці та стійкого споживчого попиту.

Подальше зростання інфляції послуг теж є індикатором усе ще суттєвого внутрішнього цінового тиску,

– наголосили у Нацбанку.

Водночас динаміка інфляції, що відбувається помісячна та скоригована на сезонність, свідчить про ознаки послаблення цінового тиску. Цьому, серед усього, посприяли заходи НБУ зі збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань.

Ба більше, березневе опитування засвідчило подальше поліпшення очікувань домогосподарств. До того ж статистика пошукових інтернет-запитів – це зниження уваги до теми інфляції з пікових рівнів, які були на початку року. Однак інфляційні очікування підприємств і банків дещо погіршилися.

Зауважте! Попри зростання показника інфляції в річному вимірі, інфляційні очікування економічних агентів залишаються відносно стійкими.

Що буде з інфляцією влітку

Відповідно до прогнозу НБУ, влітку 2025 року зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися. Це відбудеться за широким спектром товарів і послуг.

Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з III кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі. Фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, додатковим чинником буде зменшення цін на нафту внаслідок торговельних протистоянь у світі.

Важливо! У результаті інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році – до цілі 5%.