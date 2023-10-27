Інфляція в Україні: у раді НБУ пояснили прогноз щодо цін

НБУ майже вдвічі покращив прогноз щодо інфляції. У кінці 2023 року вона буде 5,8%, а на кінець 2024 року – 9,8%.

Про це 24 Каналу розповів економіст та член ради НБУ Василь Фурман, зауваживши, що в кінці 2025 року інфляція становитиме 6%.

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Нині на початку 2023 року інфляція була 26,6%. На її значне зменшення вплинула низка факторів.

Серед них – високі врожаї, які зібрала Україна. А також – адміністративно регульовані ціни. Наприклад, на комунальні послуги. Третій фактор – Нацбанк більшу частину року проводив політику фіксованого курсоутворення для безготівкових операцій.

Попри те, що близько місяця тому НБУ змінив політику, перейшовши до "керованого плавання", але ми бачимо валютну стійкість. Це також впливає позитивно на те, що ціни не зростають,

– наголосив Фурман.

Окрім того, протягом року була велика облікова ставка. НБУ її кілька разів зменшував. Цей показник забезпечує курсову стійкість. За словами економіста, Нацбанк в кінці року може влучити в інфляційну ціль.

Прогнози щодо інфляції

За прогнозами НБУ, інфляція у 2024 році може зрости й становитиме 9,8%. На це впливатиме низька цьогорічна база порівняння, безпекові ризики – активна фаза війни, а також збільшення заробітної плати та прискорення зростання адміністративно регульованих цін.

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Якщо говорити про ВВП, то цьогоріч в Україні фіксують економічне зростання майже 5%. Наступного року він може бути – 3,6%, а у 2025 році – 6%.

Варто зазначити, що такі прогнози Нацбанк оновлює щоквартально. Вони можуть змінюватися. Дуже багато залежить від ризиків прогнозу.

"Якщо говорити про наступний рік чи 2025 – це, наприклад, втрата ритмічності міжнародної фінансової допомоги. Завдяки їй ми маємо дуже багато позитивних факторів, які впливають на нашу економіку. Зокрема, інфляцію та забезпечення курсової стійкості української гривні", – додав член ради НБУ.

Ще серед ризиків прогнозу, зокрема, додаткові бюджетні потреби для обороноздатності або суттєве пошкодження енергетичної та портової інфраструктури. А також – негативні міграційні тенденції.

Українська економіка: прогнози