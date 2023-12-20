Єврозона переживає сповільнення інфляції: новий дворічний мінімум

У Єврозоні спостерігається сповільнення темпів інфляції. Зміни в інфляційних показниках можуть мати значущий вплив на споживчі ціни та фінансові ринки.

Інфляція у листопаді сповільнилась до 2,4% у річному обчисленні та досягнула найнижчого рівня з 2021 року. Для порівняння, у жовтні інфляція в єврозоні була на рівні 2,9%.

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Водночас споживчі ціни у листопаді – навпаки збільшилися на 2,4% у річному вимірі. Проте все ще характеризуються мінімальними темпами з липня 2021 року.

Яка економічна ситуація у Єврозоні

Попри суттєве зниження інфляції, темпи зростання споживчих цін у регіоні – все ще залишаються вищими за цільовий показник Європейського центрального банку – в розмірі 2%.

Найнижчі темпи інфляції зафіксовані у Бельгії (-0,7%) та Італії (0,7%), найбільші — у Словаччині (6,9%) та Хорватії (5,5%). У Німеччині вона склала 2,3%, у Франції — 3,8%.

Споживчі ціни у єврозоні у листопаді знизилися на 0,6% щодо попереднього місяця. Зокрема:

витрати на енергоносії впали на 11,5% , тоді як у жовтні зафіксували падіння на 11,2%;

, тоді як у жовтні зафіксували падіння на 11,2%; харчі, алкоголь та тютюнова продукція знизилась до 6,9% ;

; вартість послуг знизилась до 4% у листопаді, в той час, як у жовтні показник був 4,6%;

у листопаді, в той час, як у жовтні показник був 4,6%; на 2,9% — неенергетичних промислових товарів.

Навіть після виключення нестабільних енергоносіїв і продовольчих товарів з розрахунку інфляції, ціновий тиск знизився до рівня 3,6%, що є найнижчим показником з квітня 2022 року, і нижче за попередні прогнози на 3,9%.