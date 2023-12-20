Інфляція у листопаді сповільнилась до 2,4% у річному обчисленні та досягнула найнижчого рівня з 2021 року. Для порівняння, у жовтні інфляція в єврозоні була на рівні 2,9%.
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Водночас споживчі ціни у листопаді – навпаки збільшилися на 2,4% у річному вимірі. Проте все ще характеризуються мінімальними темпами з липня 2021 року.
Яка економічна ситуація у Єврозоні
Попри суттєве зниження інфляції, темпи зростання споживчих цін у регіоні – все ще залишаються вищими за цільовий показник Європейського центрального банку – в розмірі 2%.
Споживчі ціни у єврозоні у листопаді знизилися на 0,6% щодо попереднього місяця. Зокрема:
- витрати на енергоносії впали на 11,5%, тоді як у жовтні зафіксували падіння на 11,2%;
- харчі, алкоголь та тютюнова продукція знизилась до 6,9%;
- вартість послуг знизилась до 4% у листопаді, в той час, як у жовтні показник був 4,6%;
- на 2,9% — неенергетичних промислових товарів.
Навіть після виключення нестабільних енергоносіїв і продовольчих товарів з розрахунку інфляції, ціновий тиск знизився до рівня 3,6%, що є найнижчим показником з квітня 2022 року, і нижче за попередні прогнози на 3,9%.