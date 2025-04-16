В березні у Європі сповільнилась інфляція: які показники в різних країнах

У березні 2025 року інфляція в єврозоні знизилася до 2,2% у річному вимірі, згідно з остаточними даними Євростату. Це трохи нижче, ніж у лютому (2,3%), і відповідає попереднім оцінкам аналітиків.

Як змінилась інфляція в Єврозоні

У місячному вимірі ціни зросли на 0,6%. Базова інфляція (без енергоносіїв, продуктів і алкоголю), яку уважно відстежує ЄЦБ, також сповільнилася – до 2,4% із 2,6% у лютому, передає 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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У березні 2025 року ціни на продукти, алкоголь і тютюн у єврозоні зросли на 2,9% у річному вимірі, що дещо більше, ніж у лютому (2,7%). Водночас енергоносії подешевшали на 1% після незначного зростання на 0,2% попереднього місяця, а послуги подорожчали на 3,5%.

У країнах ЄС загалом інфляція у березні становила 2,5% у річному вимірі (проти 2,7% у лютому), а порівняно з лютим ціни зросли на 0,5%.

Інфляція в різних країнах

Найнижча інфляція в березні 2025 року:

Франція – 0,9%;

Данія – 1,4%;

Люксембург – 1,5%.

Найвища інфляція:

Румунія – 5,1%;

Угорщина – 4,8%;

Польща – 4,4%.

Динаміка в інших країнах: