В березні у Європі сповільнилась інфляція: які показники в різних країнах
- У березні 2025 року інфляція в єврозоні знизилася до 2,2% у річному вимірі, базова інфляція сповільнилася до 2,4%.
- Найнижча інфляція зафіксована у Франції (0,9%), Данії (1,4%) та Люксембурзі (1,5%), найвища – у Румунії (5,1%), Угорщині (4,8%) та Польщі (4,4%).
У березні 2025 року інфляція в єврозоні знизилася до 2,2% у річному вимірі, згідно з остаточними даними Євростату. Це трохи нижче, ніж у лютому (2,3%), і відповідає попереднім оцінкам аналітиків.
Як змінилась інфляція в Єврозоні
У місячному вимірі ціни зросли на 0,6%. Базова інфляція (без енергоносіїв, продуктів і алкоголю), яку уважно відстежує ЄЦБ, також сповільнилася – до 2,4% із 2,6% у лютому, передає 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".
Читайте також Українська економіка "загальмувала": в уряді назвали причину
У березні 2025 року ціни на продукти, алкоголь і тютюн у єврозоні зросли на 2,9% у річному вимірі, що дещо більше, ніж у лютому (2,7%). Водночас енергоносії подешевшали на 1% після незначного зростання на 0,2% попереднього місяця, а послуги подорожчали на 3,5%.
У країнах ЄС загалом інфляція у березні становила 2,5% у річному вимірі (проти 2,7% у лютому), а порівняно з лютим ціни зросли на 0,5%.
Інфляція в різних країнах
Найнижча інфляція в березні 2025 року:
Франція – 0,9%;
Данія – 1,4%;
Люксембург – 1,5%.
Найвища інфляція:
Румунія – 5,1%;
Угорщина – 4,8%;
Польща – 4,4%.
Динаміка в інших країнах:
Німеччина – 2,3% (було 2,6%);
Франція – стабільно 0,9%;
Іспанія – 2,2% (було 2,9%);
Італія – 2,1% (було 1,7%).