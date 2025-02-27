Інфляційна різниця у США та Європі сягає рекорду

Трейдери, які відстежують майбутні зміни інфляції, прогнозують найбільшу за останні три роки різницю у зростанні цін між США та єврозоною. На це можуть вплинути різні фактори, зокрема митна політика та витрати на оборону.

Рекордна різниця

Розрив між дохідністю облігацій США та єврозони не повністю відповідає очікуванням аналітиків, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Основними причинами інфляційної розбіжності між США та єврозоною експерти називають:

Відмінності в економічному зростанні між регіонами.

Можливі митні загрози, які можуть вплинути на торгівлю.

Зниження цін на енергоносії у Європі на тлі потенційного мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Втім, інвестори враховують і інші фактори, зокрема:

Слабкі економічні показники США, які можуть уповільнити інфляційний тиск.

Можливе збільшення витрат на оборону в європейських країнах, що може підвищити споживчі ціни в регіоні.

Зауважте! Загалом ситуація на фінансових ринках залишається нестабільною, і інвестори уважно стежать за подальшим розвитком економічної ситуації в обох регіонах.

Що це означає для ринків

Попри зниження показників інфляції в обох регіонах, розрив між ними досяг найвищого рівня з початку 2022 року. Казначейські облігації США показують зниження дохідності, що відображає слабкі економічні дані та сумніви щодо темпів економічного зростання.

На відміну від цього, у єврозоні дохідність облігацій залишається стабільнішою, попри очікуване падіння інфляції.

Цікаво! Індекс споживчих цін (ІСЦ) у США може становити близько 2,8%, що є невеликим зниженням від поточних 3%. У єврозоні прогнозують більш різке падіння інфляції – з 2,5% до 1,9%.