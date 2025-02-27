Рекордна різниця
Розрив між дохідністю облігацій США та єврозони не повністю відповідає очікуванням аналітиків, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Основними причинами інфляційної розбіжності між США та єврозоною експерти називають:
- Відмінності в економічному зростанні між регіонами.
- Можливі митні загрози, які можуть вплинути на торгівлю.
- Зниження цін на енергоносії у Європі на тлі потенційного мирного врегулювання конфлікту в Україні.
Втім, інвестори враховують і інші фактори, зокрема:
- Слабкі економічні показники США, які можуть уповільнити інфляційний тиск.
- Можливе збільшення витрат на оборону в європейських країнах, що може підвищити споживчі ціни в регіоні.
Зауважте! Загалом ситуація на фінансових ринках залишається нестабільною, і інвестори уважно стежать за подальшим розвитком економічної ситуації в обох регіонах.
Що це означає для ринків
Попри зниження показників інфляції в обох регіонах, розрив між ними досяг найвищого рівня з початку 2022 року. Казначейські облігації США показують зниження дохідності, що відображає слабкі економічні дані та сумніви щодо темпів економічного зростання.
На відміну від цього, у єврозоні дохідність облігацій залишається стабільнішою, попри очікуване падіння інфляції.
Цікаво! Індекс споживчих цін (ІСЦ) у США може становити близько 2,8%, що є невеликим зниженням від поточних 3%. У єврозоні прогнозують більш різке падіння інфляції – з 2,5% до 1,9%.