Рекордна різниця

Розрив між дохідністю облігацій США та єврозони не повністю відповідає очікуванням аналітиків, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Основними причинами інфляційної розбіжності між США та єврозоною експерти називають:

Відмінності в економічному зростанні між регіонами.

Можливі митні загрози, які можуть вплинути на торгівлю.

Зниження цін на енергоносії у Європі на тлі потенційного мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Втім, інвестори враховують і інші фактори, зокрема:

Слабкі економічні показники США, які можуть уповільнити інфляційний тиск.

Можливе збільшення витрат на оборону в європейських країнах, що може підвищити споживчі ціни в регіоні.

Зауважте! Загалом ситуація на фінансових ринках залишається нестабільною, і інвестори уважно стежать за подальшим розвитком економічної ситуації в обох регіонах.

Що це означає для ринків

Попри зниження показників інфляції в обох регіонах, розрив між ними досяг найвищого рівня з початку 2022 року. Казначейські облігації США показують зниження дохідності, що відображає слабкі економічні дані та сумніви щодо темпів економічного зростання.

На відміну від цього, у єврозоні дохідність облігацій залишається стабільнішою, попри очікуване падіння інфляції.

Цікаво! Індекс споживчих цін (ІСЦ) у США може становити близько 2,8%, що є невеликим зниженням від поточних 3%. У єврозоні прогнозують більш різке падіння інфляції – з 2,5% до 1,9%.