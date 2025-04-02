Припустилися помилки: інфографіка про кількість безробітних в Україні містить хибні дані
- Інфографіка з неправдивими даними про 1,3 мільйона безробітних в Україні поширюється українськими Telegram-каналами.
- Агенція TopLead визнала помилку в інфографіці та обіцяє виправити та опублікувати оновлені дані.
Інфографіку, де вказано, що в Україні 1,3 мільйона безробітних, поширює чимало українських Telegram-каналів. Вони посилаються на проєкт UA War Infographics.
Інформація про безробітних в Україні є помилковою
Однак ці дані є помилковими, пише 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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Насправді під час створення інфографіки у контент-маркетинговой агенції TopLead припустилися помилки. Однак не вказано, де саме агенція помилилась.
Ми зробили помилку в інфографіці щодо безробіття. Перепрошуємо. Найближчим часом опублікуємо оновлену інфографіку з вірними даними,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про інфографіку?Українськими Telegram-каналами шириться інфографіка, де вказано, що в Україні наразі близько 1,3 мільйона безробітних осіб. Повідомляється, що ці дані зареєстровані за 2024 рік, а найбільше людей, які не працюють, перебувають у Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях.
Важливо! Центр стратегічних комунікацій наголосив, що Росія може використати попередньо помилкові дані для подальшого створення фейків та дискредитації української влади.