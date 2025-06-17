Інфраструктура під ударами: як українські газосховища витримують атаки Росії

Росія продовжує атакувати Україну ракетами та дронами, завдаючи чималих руйнувань. На тлі підготовки до наступного опалювального сезону важливо знати, як ці атаки позначаються на українських газосховищах.

У якому стані українські газові сховища

Знищити українські газосховища повністю надзвичайно складно, хоча з березня 2024 року Росія й завдала по них чимало ударів, розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар у коментарі 24 Каналу.

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За словами експерта, Україна має досить розвантажену та розосереджену мережу підземних газових сховищ. Тому, щоб знищити повністю систему підземних газових сховищ України, Росії потрібно витратити дуже багато коштів та засобів ураження.

Росія, попри все, має цей запас небезмежний. І враховуючи спроби знищити енергосистему України у 2022, 2023 та 2024 роках, то вони були лише частково успішними,

– зазначає Гончар.

Чому Росії не вдасться знищити газосховища України

Як пояснив експерт, електроенергетична та газова системи України досить міцні, попри ворожі атаки.

Енергосистеми створювалися ще за радянських часів.

Їх розробляли так, щоб системи мали достатні запаси потужності і могли витримати навіть ядерну війну.

Звичайно, що це не означає, що Росія припинить докладати зусилля, аби зруйнувати об'єднану енергосистему, але це означає, що вони не можуть досягнути у цьому 100% результату,

– впевнений Гончар.

Важливо! Наразі газосховища України готуються до нового опалювального сезону. За оцінками експерта, до зими необхідно закачати в них до 15 мільярдів кубометрів газу.