Для залучення філій: іноземні банки отримають доступ до коштів населення Росії

За всі дев'ять місяців з тієї миті, як закон дозволив іноземним банкам відкривати філії в Росії, в країні не з'явилося жодної подібної установи. Влада країни ж готує поправки до закону, які пом’якшать вимоги до відкриття філій та розширять перелік дозволених їм операцій.

Іноземні банки отримують доступ до коштів росіян

Зокрема йдеться про зниження в десять разів мінімального гарантійного депозиту – з 1 мільярда до 90 мільйонів рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Також серед нововведень є право працювати з коштами населення. Такі поправки до закону підготував Мінфін, наразі вони проходять міжвідомче погодження.

Що відомо про філії у російських банках? Право відкривати філії в Росії банки з інших країн отримали у вересні 2024 року. Санкції щодо Московської біржі ускладнили проведення розрахунків у зовнішній торгівлі. Після цього були ухвалені закони, які легалізували низку альтернативних способів розрахунків. Серед цих заходів було і дозвіл на відкриття філій.

Як зазначають медіа, можливості філій були досить обмеженими, адже вони могли обслуговувати лише бізнес (юридичних осіб та ФОПів). Водночас фізичним особам дозволялося лише здійснювати обмін валют і грошові перекази. Однак відкривати рахунки для громадян у таких філіях було заборонено.

Мінфін пропонує зробити їх практично повноцінними банками. Насамперед – скасувати заборону на відкриття та ведення рахунків для фізичних осіб,

– пишуть російські ЗМІ.

Це відкриє іноземним банкам через філії доступ до коштів населення. За даними ЦБ, на кінець квітня кошти громадян у банках становили 59,4 трильйона рублів, або 30% пасивів банківської системи. Кошти юридичних осіб – 57,4 трильйона рублів.

Крім того, планується дозволити філіям іноземних банків:

здійснювати операції з дорогоцінними металами;

відкривати металеві рахунки для населення та бізнесу;

працювати на фондовому ринку.

Зауважте! До того ж буде пом’якшено обмеження на найм російського персоналу. Зараз закон вимагає, щоб щонайменше половина працівників філії були громадянами Росії, але цей поріг пропонується знизити вдвічі, до 25%.