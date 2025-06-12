Для залучення філій: іноземні банки отримають доступ до коштів населення Росії
- Іноземні банки отримали право відкривати філії в Росії з вересня 2024 року, але жодна філія досі не з'явилася.
- Мінфін підготував поправки, що дозволять філіям обслуговувати фізичних осіб, знижують гарантійний депозит та розширюють перелік дозволених операцій.
За всі дев'ять місяців з тієї миті, як закон дозволив іноземним банкам відкривати філії в Росії, в країні не з'явилося жодної подібної установи. Влада країни ж готує поправки до закону, які пом’якшать вимоги до відкриття філій та розширять перелік дозволених їм операцій.
Іноземні банки отримують доступ до коштів росіян
Зокрема йдеться про зниження в десять разів мінімального гарантійного депозиту – з 1 мільярда до 90 мільйонів рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Також серед нововведень є право працювати з коштами населення. Такі поправки до закону підготував Мінфін, наразі вони проходять міжвідомче погодження.
Що відомо про філії у російських банках?
Право відкривати філії в Росії банки з інших країн отримали у вересні 2024 року. Санкції щодо Московської біржі ускладнили проведення розрахунків у зовнішній торгівлі. Після цього були ухвалені закони, які легалізували низку альтернативних способів розрахунків. Серед цих заходів було і дозвіл на відкриття філій.
Як зазначають медіа, можливості філій були досить обмеженими, адже вони могли обслуговувати лише бізнес (юридичних осіб та ФОПів). Водночас фізичним особам дозволялося лише здійснювати обмін валют і грошові перекази. Однак відкривати рахунки для громадян у таких філіях було заборонено.
Мінфін пропонує зробити їх практично повноцінними банками. Насамперед – скасувати заборону на відкриття та ведення рахунків для фізичних осіб,
– пишуть російські ЗМІ.
Це відкриє іноземним банкам через філії доступ до коштів населення. За даними ЦБ, на кінець квітня кошти громадян у банках становили 59,4 трильйона рублів, або 30% пасивів банківської системи. Кошти юридичних осіб – 57,4 трильйона рублів.
Крім того, планується дозволити філіям іноземних банків:
- здійснювати операції з дорогоцінними металами;
- відкривати металеві рахунки для населення та бізнесу;
- працювати на фондовому ринку.
Зауважте! До того ж буде пом’якшено обмеження на найм російського персоналу. Зараз закон вимагає, щоб щонайменше половина працівників філії були громадянами Росії, але цей поріг пропонується знизити вдвічі, до 25%.