Для тих, хто працював не в Україні: чи зарахують стаж до пенсії
Щоб вийти на пенсію потрібно напрацювати достатню кількість страхового стажу. Проте є питання чи зарахують роботу закордоном до відпрацьованих років.
Чи врахують іноземний стаж
У 2024 році було внесено зміни до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
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Згідно до змін тепер страховий стаж напрацьований в усіх країнах світу, крім Росії, будуть враховувати при обчисленні пенсії. Навіть, якщо між країнами не укладений пенсійний договір.
Проте зауважте, такий стаж буде умовним і зараховуватиметься лише, якщо для виходу на пенсію не вистачить відпрацьованих років.
Нагадаємо! Стаж з інших країн не впливає на розмір пенсії.
Також не зараховується пенсія з невизнаних країнами ООН республік типу Придністров'я.