Грошові виплати та різна допомога: які пільги передбачені для осіб з 1 групою інвалідності

До першої групи інвалідності належать особи, які не можуть себе повністю самостійно обслуговувати. Такі люди постійного стороннього догляду чи допомоги.

Грошова допомога для людей з інвалідністю 1 групи

Зокрема для цих осіб передбачені різного роду пільги, передає 24 канал з посиланням на Мін'юст.

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Так у 2024 році розмір виплат для людей з інвалідністю з дитинства 1 групи складає 100% прожиткового мінімуму. Зокрема він становить 2 361 гривню.

Сума виплат наразі є такою:

інвалідність з дитинства I групи підгрупа А — 4 722 гривень, 200% прожиткового мінімуму;

інвалідність з дитинства I групи підгрупа Б — 2 361 гривня, 100% прожиткового мінімуму.

Також грошову допомогу надають людям, які доглядають за людьми з інвалідністю з дитинства.

Зверніть увагу! Якщо відбувається підвищення прожиткового мінімуму, то перерахунок допомоги проводиться автоматично.

Які ще пільги мають особи з інвалідністю 1 групи

Люди, що мають інвалідність 1 групи, можуть розраховувати ще й на такі види пільг: