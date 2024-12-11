Грошові виплати та різна допомога: які пільги передбачені для осіб з 1 групою інвалідності
До першої групи інвалідності належать особи, які не можуть себе повністю самостійно обслуговувати. Такі люди постійного стороннього догляду чи допомоги.
Грошова допомога для людей з інвалідністю 1 групи
Зокрема для цих осіб передбачені різного роду пільги, передає 24 канал з посиланням на Мін'юст.
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Так у 2024 році розмір виплат для людей з інвалідністю з дитинства 1 групи складає 100% прожиткового мінімуму. Зокрема він становить 2 361 гривню.
Сума виплат наразі є такою:
- інвалідність з дитинства I групи підгрупа А — 4 722 гривень, 200% прожиткового мінімуму;
- інвалідність з дитинства I групи підгрупа Б — 2 361 гривня, 100% прожиткового мінімуму.
Також грошову допомогу надають людям, які доглядають за людьми з інвалідністю з дитинства.
Зверніть увагу! Якщо відбувається підвищення прожиткового мінімуму, то перерахунок допомоги проводиться автоматично.
Які ще пільги мають особи з інвалідністю 1 групи
Люди, що мають інвалідність 1 групи, можуть розраховувати ще й на такі види пільг:
- Пільги на ліки: особи з інвалідністю першої та другої груп можуть оплачувати 50% вартості ліків за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні.
- Пільги на послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування: дорослим і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації.
- Пільги на санаторно-курортне лікування: люди з інвалідністю мають право на безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками.
- Пільги на способи зв'язку: особам з інвалідністю 1, 2 груп та їхнім сім’ям, у складі яких є двоє або більше осіб з інвалідністю можливе встановлення оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за погодинним обліком їх тривалості за їхньою згодою.
- Спеціальні умови для здобуття вищої освіти: люди з інвалідністю 1 та 2 груп можуть вчитися за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
- Пільги на транспортне обслуговування: особи з 1 та 2 групами інвалідності мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі) за наявності посвідчення чи довідки.
- Трудові пільги: до людей з інвалідністю не застосовується випробувальний термін.