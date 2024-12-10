Допомога пенсіонерам у 2025 році

У 2025 році пенсіонери в Україні матимуть доступ до різних форм соціальної допомоги, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Підхід до пенсійних виплат: що буде після запровадження "другої пенсії"

Це включає доплати для самотніх пенсіонерів старше 80 років, допомогу від ООН для тих, чия пенсія менша за 3 250 грн і хто проживає в зонах бойових дій.

Також пенсіонери можуть претендувати на тимчасову державну допомогу для осіб з недостатнім стажем.

Зауважте! Крім того, буде діяти соціальна пенсія для тих, хто не має необхідного страхового стажу, що визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом і середнім доходом сім'ї.

У 2024 році українці можуть вийти на пенсію залежно від страхового стажу. Це можливе:

у 60 років за наявності не менше 31 року стажу;

у 63 роки – за 21 рік стажу;

у 65 років – за 15 років стажу.

Якщо стаж менший за 15 років, особа може претендувати на соціальну пенсію.

Соціальна допомога для ВПО

У 2025 році Міністерство соціальної політики продовжить надавати допомогу для вразливих категорій населення, включаючи пенсіонерів, людей з інвалідністю та осіб з низьким доходом.

Важливо! Внутрішньо переміщені особи також продовжать отримувати допомогу, яка складе 2 000 гривень на одну особу і 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Міністерство працює над створенням більш універсальних видів допомоги для цих категорій.

Допомога особам з інвалідністю

Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства мають право на державну соціальну допомогу.

Зауважте! Виплати призначаються на весь строк інвалідності для осіб з інвалідністю та на період, зазначений у медичному висновку, для дітей до 18 років.

Сума допомоги залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і варіюється від 2 361 до 8 044,7 гривень.

Допомога військовослужбовцям

Військовослужбовці, які звільняються зі служби, можуть отримати кілька видів виплат та компенсацій, зокрема:

компенсацію за неотримане речове майно;

одноразову грошову допомогу;

компенсацію за невикористану відпустку;

допомогу для оздоровлення;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Зауважте! Мобілізовані також мають право на одноразову грошову допомогу.