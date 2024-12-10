Помощь пенсионерам в 2025 году

В 2025 году пенсионеры в Украине будут иметь доступ к различным формам социальной помощи, сообщает 24 Канал.

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Это включает доплаты для одиноких пенсионеров старше 80 лет, помощь от ООН для тех, чья пенсия меньше 3 250 грн и кто проживает в зонах боевых действий.

Также пенсионеры могут претендовать на временную государственную помощь для лиц с недостаточным стажем.

Заметьте! Кроме того, будет действовать социальная пенсия для тех, кто не имеет необходимого страхового стажа, что будет определяться как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи.

В 2024 году украинцы могут выйти на пенсию в зависимости от страхового стажа. Это возможно:

в 60 лет при наличии не менее 31 года стажа;

в 63 года – при 21 году стажа;

в 65 лет – при 15 годах стажа.

Если стаж меньше 15 лет, лицо может претендовать на социальную пенсию.

Социальная помощь для ВПЛ

В 2025 году Министерство социальной политики продолжит оказывать помощь для уязвимых категорий населения, включая пенсионеров, людей с инвалидностью и лиц с низким доходом.

Важно! Внутренне перемещенные лица также продолжат получать помощь, которая составит 2 000 гривен на одного человека і 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Министерство работает над созданием более универсальных видов помощи для этих категорий.

Помощь лицам с инвалидностью

Дети с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства имеют право на государственную социальную помощь.

Обратите внимание! Выплаты назначаются на весь срок инвалидности для лиц с инвалидностью и на период, указанный в медицинском заключении, для детей до 18 лет.

Сумма помощи зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и варьируется от 2 361 до 8 044,7 гривен.

Помощь военнослужащим

Военнослужащие, которые увольняются со службы, могут получить несколько видов выплат и компенсаций, в частности:

компенсацию за неполученное вещевое имущество;

единовременное денежное пособие;

компенсацию за неиспользованный отпуск;

помощь для оздоровления;

материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Обратите внимание! Мобилизованные также имеют право на единоразовую денежную помощь.