Пенсія по інвалідності 3 групи: скільки та як отримати

У разі встановлення статусу особи з інвалідністю людина має право на державну підтримку, зокрема у вигляді грошових виплат. Які розміри виплат у 2024 році, читайте далі.

Яка пенсія по інвалідності 3 групи

Розмір пенсії для осіб з інвалідністю 3 групи складає 50% від пенсії за віком. Це означає, що спочатку розраховується сума пенсії за віком, яку людина отримувала б після досягнення пенсійного віку, а вже потім визначається розмір пенсії по інвалідності, повідомляє 24 канал з посилання на Пенсійний фонд.

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Точний розмір пенсії для осіб з інвалідністю 3 групи визначається індивідуально і залежить від трудового стажу. Він може становити від 1 до 14 років, залежно від віку людини на момент встановлення інвалідності або часу звернення за призначенням пенсії.

Зауважте! Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю 2 та 3 груп складає 2 093 гривні для працюючих та 2 520 гривень для тих, хто не працює.

Як оформити пенсію для осіб з інвалідністю 3 групи Щоб отримати пенсію по інвалідності 3 групи, потрібно подати заяву разом із необхідним пакетом документів до Пенсійного фонду України. Це слід зробити протягом трьох місяців від дати встановлення інвалідності.

Яка пенсія по інвалідності у військових

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни становить не менше 360% прожиткового мінімуму, що дорівнює 7534,80 гривень. Водночас пенсії по інвалідності для військовослужбовців призначаються у таких випадках:

під час проходження служби;

протягом трьох місяців після звільнення зі служби;

після тримісячного терміну від звільнення, якщо інвалідність настала через захворювання, пов’язані зі службою.

Важливо! Для осіб з інвалідністю 3 групи, яка виникла внаслідок війни, передбачена пенсія у розмірі 60% від грошового забезпечення. Для інших осіб з інвалідністю – 40% від суми грошового забезпечення.