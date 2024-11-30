Хто з пенсіонерів має право на додаткову 1000 гривень
Особи, що вийшли на пенсію і, при цьому мають погіршений стан здоров'я, можуть отримати спеціальну надбавку до пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".
Читайте також Пільги на тверде паливо та додаткова підтримка: хто з українців отримає допомогу
Хто має право на таку надбавку:
- пенсіонери старше 80 років;
- які отримують пенсію за віком;
- проживають на самоті;
- потребують догляду від сторонніх осіб, внаслідок погіршеного стану здоров'я (зокрема, від соцпрацівників).
Така надбавка нараховується виключно після особистого звернення особи у ПФУ. Відповідний стан здоров'я громадянин має підтвердити довідкою.
Зверніть увагу! Розмір цієї надбавки визначається як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, зараз це – 944 гривні.