Кто из пенсионеров имеет право на дополнительную 1000 гривен

Лица, вышедшие на пенсию и, при этом имеющие ухудшенное состояние здоровья, могут получить специальную надбавку к пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Кто имеет право на такую надбавку:

пенсионеры старше 80 лет;

которые получают пенсию по возрасту;

проживают в одиночестве;

нуждаются в уходе от посторонних лиц, вследствие ухудшенного состояния здоровья (в частности, от соцработников).

Такая надбавка начисляется исключительно после личного обращения лица в ПФУ. Соответствующее состояние здоровья гражданин должен подтвердить справкой.

Обратите внимание! Размер этой надбавки определяется как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, сейчас это – 944 гривны.