Кто может получить льготу на твердое топливо

В частности такие лица могут получить жилищную субсидию или льготу на коммунальные услуги, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Так право на жилищную субсидию для приобретения твердого топлива имеют семьи, доходы которых не позволят самостоятельно платить за отопление.

Такой льготой могут пользоваться отдельные категории граждан:

ветераны войны;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи и тому подобное.

Для назначения жилищной субсидии предоставляется заявление и декларация. Тогда как для назначения льготы – заявление и справка о наличии в жилом помещении печного отопления.

Обратите внимание! Жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого и печного бытового топлива назначается раз в календарный год по личному обращению человека.

Дополнительная поддержка на твердое топливо

Домохозяйства, которым назначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого топлива, уже второй год подряд, могут предоставить дополнительную поддержку.

Так дополнительная поддержка на приобретение твердого топлива выплачивается раз в отопительный период. Делается это за счет международных партнеров или государственного бюджета.

Обратите внимание! Размер дополнительной поддержки вычисляется индивидуально. В частности он зависит от начисленной суммы льгот или жилищной субсидии.

Как начислят дополнительную поддержку, если уже назначена субсидия

Если домохозяйству уже назначена льгота или жилищную субсидию на приобретение твердого топлива в 2024 году, то дополнительную поддержку начислят без обращения. Начисление состоится по имеющейся в органах Пенсионного фонда Украины информации.

Те домохозяйства, которые в текущем году еще не обращались за жилищной субсидией или льготой на приобретение твердого топлива, но нуждаются в государственной поддержке, могут обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением. Сделать это нужно до начала 2025 года.

Важно! После назначения льготы или жилищной субсидии дополнительная поддержка будет предоставлена автоматически.