Кому предоставляют льготы на коммуналку
В соответствии с действующим законодательством, скидки на коммуналку получают участники боевых действий, участники войны, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
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Размер скидки выглядит следующим образом:
- участники боевых действий - 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;
- участники войны - 50% скидки;
- лица с инвалидностью вследствие войны - 100% скидки;
- члены семей погибших - 50% скидки.
На какие услуги действуют скидки
Украинцы могут получить скидки по таким коммунальным услугам:
- управление многоквартирным домом;
- поставки и распределения природного газа, электрической энергии, по поставке горячей воды, тепловой энергии для отопления;
- централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода централизованного водоотвода;
- вывоз мусора.
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Как получить скидки на коммунальные услуги
За назначением льготы или скидки человеку необходимо обратиться в орган Пенсионного Фонда. В частности подать заявление можно лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте.
Также заявления с необходимыми документами принимаются в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций, или в ЦНАПах.
Обратите внимание! Также подать заявление можно через портал электронных услуг ПФУ или через мобильное приложение Пенсионного фонда.
Какие документы нужны для получения скидки на коммуналку
В перечень необходимых документов входят:
- документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);
- паспорт;
- учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.
Важно! В заявлении должны указываться реквизиты организаций, которые предоставляют услуги и лицевые счета.