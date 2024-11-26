Какие есть основания для перерасчета коммуналки

Перерасчет стоимости коммуналки осуществляется в случае отклонения параметров услуг от установленных законодательством или договорами о предоставлении услуг, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

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В частности речь идет о таких параметрах:

снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давления на входе в дом;

снижение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);

перерывов в предоставлении услуг, обусловленные в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;

несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;

несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и тому подобное.

На какие услуги распространяется перерасчет

Пересчитать возможно такие коммунальные услуги:

теплоснабжение; горячее водоснабжение; централизованное водоснабжение и водоотведение; управление бытовыми отходами.

Какие документы нужны для перерасчета

Для получения перерасчета потребитель должен подать акт-претензию поставщику услуг.

В частности в течение месяца, после окончания расчетного периода, поставщик обязан:

самостоятельно скорректировать стоимость услуг;

выплатить компенсацию согласно законодательству.

В случае наличия задолженности, сумма перерасчета и штрафные санкции зачисляются в счет погашения долга или будущих платежей.

Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований,

– отмечает Министерство развития общин и территорий Украины.

Важно! Перерасчет по акту-претензии, поступившего от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества.

Возможен ли перерасчет в случае долга

Перерасчет коммуналки осуществляется независимо от наличия у потребителя задолженности. К тому же сумма перерасчета за нарушение условий договора зачисляется потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные услуги. В частности в случае отсутствия задолженности - в оплату будущих платежей.

Обратите внимание! Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг не применяется на временно оккупированных территориях, территориях, на которых ведутся (велись) боевые активные действия или временно оккупированных российской федерацией территориях.