Кто может не платить за коммунальные услуги

Председатель Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяна Даниленко рассказала, что не платить за жилищно-коммунальные услуги могут те люди, что более 30 дней не проживают в своем доме, об этом пишет 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Для того чтобы законно не платить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), следует обратиться с заявлением к поставщику услуг. Человек, желающий не платить за ЖКУ, должен предоставить справку об отсутствии проживания в собственном доме.

Важно! Отправить документы можно как онлайн, так и по почте.

Как украинцам не платить за коммуналку

Чтобы не оплачивать ЖКУ в квартире или доме, где человек пока не проживает, следует предоставить исполнителю коммунальных услуг, управляющему многоквартирного дома, или иному уполномоченному совладельцами лицу определенный перечень документов бумажной или электронной форме:

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица или другие документы, подтверждающие их отсутствие в жилом и / или нежилом помещении, дома, в которых они являются потребителями на основании заключенных договоров

или документы, подтверждающие факт пересечения государственной границы Украины в соответствующий период времени

или документы, подтверждающие повреждение недвижимого имущества потребителя, в результате военных (боевых) действий и тому подобное.

Важно! 24 февраля 2022 года до конца 2023 года в Украине действовал запрет на начисление пени и штрафов за неуплату коммунальных. Но уже с января 2024 года этот запрет отменили. Сумма пени может быть установлена в размере до 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

За какие ЖКХ придется заплатить

Татьяна Даниленко объяснила, что все не так просто. И за отопление и управление многоквартирным домом украинцам все равно придется заплатить. И даже если люди не проживают в квартире более 30 дней.