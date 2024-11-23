Хто може не платити за комунальні послуги

Голову Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко розповіла, що не платити за житлово-комунальні послуги можуть ті люди, що понад 30 днів не проживають у своїй оселі, про це пише 24 канал з посилання на РБК-Україна.

Читайте також Через це ви отримуєте завищену комуналку: що потрібно знати українцям

Для того, аби законно не сплачувати житлово-комунальні послуги (ЖКП), слід звернутися із заявою до постачальника послуг. Людина, що бажає не платити за ЖКП, має надати довідку про відсутність проживання у власній оселі.

Важливо! Надіслати документи можна як онлайн, так і поштою.

Як українцям не сплачувати за комуналку

Аби не оплачувати за ЖКП у квартирі або будинку, де людина наразі не проживає, слід надати виконавцю комунальних послуг, управителю багатоквартирного будинку, чи іншій уповноваженій співвласниками особі певний перелік документів паперовій або електронній формі:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або інші документи, що підтверджують їх відсутність у житловому та/або нежитловому приміщенні, будинку, в яких вони є споживачами на підставі укладених договорів

або документи, що підтверджують факт перетину державного кордону України у відповідний період часу

або документи, що підтверджують пошкодження нерухомого майна споживача, внаслідок воєнних (бойових) дій тощо.

Важливо! 24 лютого 2022 року до кінця 2023 року в Україні діяла заборона на нарахування пені та штрафів за несплату комунальних. Але вже з січня 2024 року цю заборону скасували. Сума пені може бути встановлена у розмірі до 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу.

За які ЖКХ доведеться заплатити

Тетяна Даниленко пояснила, що все не так просто. Й за опалення та управління багатоквартирним будинком українцям усе одно доведеться заплатити. І навіть якщо люди не проживають у квартирі понад 30 днів.