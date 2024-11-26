Кому надають пільги на комуналку

Відповідного до чинного законодавства, знижки на комуналку отримують учасники бойових дій, учасники війни, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Розмір знижки має такий вигляд:

  1. учасники бойових дій — 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;
  2. учасники війни — 50% знижки;
  3. особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижки;
  4. члени сімей загиблих — 50% знижки.

На які послуги діють знижки

Українці можуть отримати знижки щодо таких комунальних послуг:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, з постачання гарячої води, теплової енергії для опалення;
  • централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;
  • вивезення сміття.
  • придбання твердого палива і скрапленого газу.

Як отримати знижки на комунальні послуги

За призначенням пільги або знижки людині необхідно звернутися до органу Пенсійного Фонду. Зокрема подати заяву можна особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою.

Також заяви з необхідними документами приймаються у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій чи у ЦНАПах.

Зверніть увагу! Також подати заяву можна через портал електронних послуг ПФУ або через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Які документи потрібні для отримання знижки на комуналку

До переліку необхідних документів входять:

  • документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);
  • паспорт;
  • обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Важливо! У заяві мають зазначатися реквізити організацій, які надають послуги та особові рахунки.