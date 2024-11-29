Хто може отримати пільгу на тверде паливо

Зокрема такі особи можуть отримати житлову субсидію або пільгу на комунальні послуги, про це повідомляє 24 канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

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Так право на житлову субсидію для придбання твердого палива мають родини, доходи яких не дозволять самостійно сплачувати за опалення.

Такою пільгою можуть користуватися окремі категорії громадян:

ветерани війни;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

багатодітні сім’ї тощо.

Для призначення житлової субсидії надається заява та декларація. Тоді як для призначення пільги – заява та довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

Зауважте! Житлова субсидія та пільга на придбання твердого й пічного побутового палива призначається раз на календарний рік за особистим зверненням людини.

Додаткова підтримка на тверде паливо

Домогосподарства, яким призначено житлову субсидію або пільгу на придбання твердого палива, вже другий рік поспіль, можуть надати додаткову підтримку.

Так додаткова підтримка на придбання твердого палива виплачується раз на опалювальний період. Робиться це за рахунок міжнародних партнерів або державного бюджету.

Зверніть увагу! Розмір додаткової підтримки обчислюється індивідуально. Зокрема він залежить від нарахованої суми пільг або житлової субсидії.

Як нарахують додаткову підтримку, якщо вже призначена субсидія

Якщо домогосподарству вже призначено пільгу або житлову субсидію на придбання твердого палива у 2024 році, то додаткову підтримку нарахують без звернення. Нарахування відбудеться за наявною в органах Пенсійного фонду України інформацією.

Ті домогосподарства, які у поточному році ще не звертались за житловою субсидією або пільгою на придбання твердого палива, але потребують державної підтримки, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою. Зробити це потрібно до початку 2025 року.

Важливо! Після призначення пільги або житлової субсидії додаткова підтримка буде надана автоматично.