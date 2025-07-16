Україна та США шукають адміністратора для Інвестиційного фонду відбудови: які вимоги

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США опублікувала Запит на інформацію для визначення компанії, яка надаватиме послуги з адміністрування Американсько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови. Цей фонд спрямований на залучення приватних інвестицій у критично важливі галузі української економіки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки України.

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Які функції виконуватиме адміністратор Фонду відбудови?

У Мінекономіки зазначили, що адміністратор Фонду опікуватиметься технічними операціями:

бухгалтерським обліком;

документацією;

обробкою транзакцій;

дотриманням регуляторних вимог.

Водночас усі інвестиційні рішення ухвалюватиме винятково Керівна рада Фонду з рівною кількістю представників обох країн.

Публікація RFI є першим етапом відбору кваліфікованого партнера й сама по собі не запускає офіційний тендер,

– підкреслили у міністерстві.

У Мінекономіки зауважили, що кваліфіковані українські компанії також можуть подати свої пропозиції до Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC).

"Остаточний вибір постачальника послуг ухвалюватиметься одностайно Керівною радою Фонду, до якого увійдуть по три представники від США та України", – мовиться у повідомленні.

Що необхідно надати у резюме?

DFC запрошує кваліфіковані компанії надати інформацію про свій досвід у:

обліку та звітності інвестиційних фондів;

забезпеченні регуляторної відповідності, включаючи процедури перевірки клієнтів та протидії відмиванню коштів;

обробці інвестиційних транзакцій та управлінні активами;

впровадженні сучасних технологічних платформ для адміністрування фондів тощо.

Відповідно до опублікованого запиту на інформацію, обов'язки постачальника послуг з адміністрування інвестиційного фонду включатимуть:

надання послуг – облік фонду, управління відносинами з обмеженими партнерами (Limited Partners, LP), обробка транзакцій, забезпечення регуляторної відповідності та управління грошовими коштами.

– облік фонду, управління відносинами з обмеженими партнерами (Limited Partners, LP), обробка транзакцій, забезпечення регуляторної відповідності та управління грошовими коштами. технології та безпека – використання надійної технологічної платформи з потужними функціями безпеки, масштабованістю та можливостями звітування для підтримки операцій фонду.

– використання надійної технологічної платформи з потужними функціями безпеки, масштабованістю та можливостями звітування для підтримки операцій фонду. експертиза команди – залучення кваліфікованих членів команди з досвідом в адмініструванні фондів прямих інвестицій (Private Equity).

– залучення кваліфікованих членів команди з досвідом в адмініструванні фондів прямих інвестицій (Private Equity). відповідність та управління ризиками – впровадження процедур для забезпечення регуляторної відповідності, включаючи протоколи протидії відмиванню грошей та перевірки клієнтів, а також управління ризиками фінансових злочинів.

– впровадження процедур для забезпечення регуляторної відповідності, включаючи протоколи протидії відмиванню грошей та перевірки клієнтів, а також управління ризиками фінансових злочинів. структура оплати та часові рамки – розробка детальної структури та умов оплати послуг адміністратора, а також графіку виконання робіт з чіткими ключовими етапами.

Американсько-Український Інвестиційний фонд відбудови має забезпечити фінансування проєктів у стратегічно важливих секторах української економіки, зокрема видобутку корисних копалин, видобутку вуглеводнів та сфері інфраструктури. Фонд сприятиме довгостроковому економічному зростанню та зміцненню України.

Зверніть увагу! У Мінекономіки зазначили, що зацікавлені компанії можуть надсилати свої відповіді до 27 липня 2025 року, 12:00 за східним часовим поясом США (19:00 за київським) на електронну адресу RFI@dfc.gov з темою: "RFI response – Investment fund administration – [Назва компанії]".