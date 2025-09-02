Угода про корисні копалини: хто представлятиме Україну в Інвестфонді відбудови
- Україна формує керівну раду Інвестфонду відбудови, до якої уряд делегував представників.
- Засідання Ради Інвестиційного фонду заплановано на 3 вересня для визначення принципів відбору проєктів та операційних процедур.
В Україні наразі формують керівну раду Інвестфонду відбудови. Зокрема уряд делегував представників до керівної ради фонду.
Хто представлятиме Україну в Інвестфонді відбудови?
Водночас стали відомі імена осіб, що представлятимуть Україну, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку країни Юлію Свириденко.
Згідно з її слів, українську сторону представлятимуть:
- міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;
- заступник Міністра Єгор Перелигін;
- державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.
Усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр,
– уточнила Свириденко у своєму Telegram-каналі.
Зверніть увагу! Перше засідання Ради планується на 3 вересня. На ньому рада Інвестиційного фонду має визначити принципи відбору проєктів, а також інші важливі операційні процедури.
Що відомо про проєкт щодо надр?
- 1 травня поточного року Сполучені Штати та Україна підписали угоду про надра. Зокрема угода про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови заклала базові принципи співпраці сторін.
- Вже 8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди про копалини та створення інвестиційного фонду відбудови.
- 12 травня президент України Володимир Зеленський затвердив ратифікацію Радою угоди про корисні копалини зі США.
- Водночас 23 травня Україна та США запустили Фонд реконструкції у межах чинної угоди.
- Зокрема у червні Київ схвалив перші кроки до залучення приватних інвесторів до розробки великого державного родовища літію.
- У серпні стало відомо, що Україна та США планують запуск трьох проєктів з видобутку корисних копалин. Це хочуть зробити протягом 18 місяців.