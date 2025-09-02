Укр Рус
Экономика Новости экономики Соглашение о полезных ископаемых: кто будет представлять Украину в Инвестфонде восстановления
2 сентября, 13:39
2

Соглашение о полезных ископаемых: кто будет представлять Украину в Инвестфонде восстановления

Валерия Моргун
Основні тези
  • Украина формирует руководящий совет Инвестфонда восстановления, в который правительство делегировало представителей.
  • Заседание Совета Инвестиционного фонда запланировано на 3 сентября для определения принципов отбора проектов и операционных процедур.

В Украине сейчас формируют руководящий совет Инвестфонда восстановления. В частности правительство делегировало представителей в руководящий совет фонда.

Кто будет представлять Украину в Инвестфонде восстановления?

В то же время стали известны имена лиц, которые будут представлять Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра страны Юлию Свириденко.

Читайте также Украина открывает двери для инвестиций США: первое месторождение выставят на конкурс

Согласно ее словам, украинскую сторону будут представлять:

  1. министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
  2. заместитель Министра Егор Перелыгин;
  3. государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.

Все они профессиональные менеджеры, которые имеют опыт по привлечению инвестиций, ведение переговоров с партнерами, стратегического планирования и экспертизу в сфере недр,
– уточнила Свириденко в своем Telegram-канале.

Обратите внимание! Первое заседание Совета планируется на 3 сентября. На нем совет Инвестиционного фонда должен определить принципы отбора проектов, а также другие важные операционные процедуры.

Что известно о проекте по недрам?

  • 1 мая текущего года Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о недрах. В частности соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления заложило базовые принципы сотрудничества сторон.
  • Уже 8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения об ископаемых и создании инвестиционного фонда восстановления.
  • 12 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил ратификацию Радой соглашения о полезных ископаемых с США.
  • В то же время 23 мая Украина и США запустили Фонд реконструкции в рамках действующего соглашения.
  • В частности, в июне Киев одобрил первые шаги к привлечению частных инвесторов к разработке крупного государственного месторождения лития.
  • В августе стало известно, что Украина и США планируют запуск трех проектов по добыче полезных ископаемых. Это хотят сделать в течение 18 месяцев.