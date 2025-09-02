Соглашение о полезных ископаемых: кто будет представлять Украину в Инвестфонде восстановления
- Украина формирует руководящий совет Инвестфонда восстановления, в который правительство делегировало представителей.
- Заседание Совета Инвестиционного фонда запланировано на 3 сентября для определения принципов отбора проектов и операционных процедур.
В Украине сейчас формируют руководящий совет Инвестфонда восстановления. В частности правительство делегировало представителей в руководящий совет фонда.
Кто будет представлять Украину в Инвестфонде восстановления?
В то же время стали известны имена лиц, которые будут представлять Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра страны Юлию Свириденко.
Читайте также Украина открывает двери для инвестиций США: первое месторождение выставят на конкурс
Согласно ее словам, украинскую сторону будут представлять:
- министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
- заместитель Министра Егор Перелыгин;
- государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.
Все они профессиональные менеджеры, которые имеют опыт по привлечению инвестиций, ведение переговоров с партнерами, стратегического планирования и экспертизу в сфере недр,
– уточнила Свириденко в своем Telegram-канале.
Обратите внимание! Первое заседание Совета планируется на 3 сентября. На нем совет Инвестиционного фонда должен определить принципы отбора проектов, а также другие важные операционные процедуры.
Что известно о проекте по недрам?
- 1 мая текущего года Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о недрах. В частности соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления заложило базовые принципы сотрудничества сторон.
- Уже 8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения об ископаемых и создании инвестиционного фонда восстановления.
- 12 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил ратификацию Радой соглашения о полезных ископаемых с США.
- В то же время 23 мая Украина и США запустили Фонд реконструкции в рамках действующего соглашения.
- В частности, в июне Киев одобрил первые шаги к привлечению частных инвесторов к разработке крупного государственного месторождения лития.
- В августе стало известно, что Украина и США планируют запуск трех проектов по добыче полезных ископаемых. Это хотят сделать в течение 18 месяцев.