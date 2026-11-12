Китай і Туреччина замахнулися на енергетичний мегапроєкт: інвестиції сягнуть 15 мільярдів

Туреччина шукає можливості прискорити енергетичний перехід і водночас посилити власну промисловість. Для цього Анкара залучає іноземних партнерів, і нова домовленість із Китаєм може стати одним із найбільших проєктів у сфері відновлюваної енергетики країни.

Про що домовилися країни

Туреччина та Китай підписали попередню угоду про інвестиції на суму близько 15 мільярдів доларів у розвиток сонячної та вітрової енергетики. Про це 12 листопада повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, пише Reuters.

За словами міністра, домовленість передбачає будівництво сонячних і вітрових електростанцій загальною потужністю 7 тисяч мегаватів.

Завдяки цій угоді, яка передбачає масштабні інвестиції в нашу країну на суму близько 15 мільярдів доларів, ми плануємо реалізувати проєкти сонячних і вітрових електростанцій, а також створити нові системи зберігання енергії та інфраструктуру для передавання електроенергії потужністю 4 000 мегаватів,

– розповів Байрактар.

Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері відновлюваної енергетики підписали національні енергетичні адміністрації двох країн на полях кліматичного саміту COP31 в Анталії.

Чому ця угода вигідна для Туреччини

Окремим напрямом співпраці між країнами стане обмін досвідом та технологіями.

Туреччина прагне використати китайські інвестиції не тільки для збільшення обсягів виробництва електроенергії, а й для розвитку власної промисловості. Зокрема, йдеться про обладнання для вітрових турбін.

Ця співпраця сприятиме передаванню технологій, зробивши значний внесок у місцеве виробництво обладнання для вітрових турбін і розвиток нашої національної промисловості,

– наголосив Байрактар.

Зауважте! Угода з Китаєм вписується в довгострокову енергетичну стратегію Анкари під назвою "Національна енергетика – 2040". Минулого тижня Туреччина представила план розвитку галузі до 2040 року, який передбачає збільшення частки відновлюваних джерел енергії з нинішніх приблизно 63% до 77%.

Нагадаємо, Китай тим часом активно розвиває і власну сонячну енергетику. Зокрема, країна будує масштабні сонячні електростанції в пустелі та перетворює такі проєкти на частину своєї енергетичної стратегії.