Китай и Турция реализуют энергетический мегапроект: инвестиции составят 15 миллиардов

О чем договорились страны

Турция и Китай подписали предварительное соглашение об инвестициях на сумму около 15 миллиардов долларов в развитие солнечной и ветровой энергетики. Об этом 12 ноября сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, пишет Reuters.

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По словам министра, соглашение предусматривает строительство солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 7 тысяч мегаватт.

Благодаря этому соглашению, которое предусматривает масштабные инвестиции в нашу страну на сумму около 15 миллиардов долларов, мы планируем реализовать проекты солнечных и ветровых электростанций, а также создать новые системы хранения энергии и инфраструктуру для передачи электроэнергии мощностью 4 000 мегаватт– рассказал Байрактар.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере возобновляемой энергетики подписали национальные энергетические администрации двух стран в рамках климатического саммита COP31 в Анталии.

Почему это соглашение выгодно для Турции

Отдельным направлением сотрудничества между странами станет обмен опытом и технологиями.

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Турция стремится использовать китайские инвестиции не только для увеличения объемов производства электроэнергии, но и для развития собственной промышленности. В частности, речь идет об оборудовании для ветровых турбин.

Это сотрудничество будет способствовать передаче технологий, внеся значительный вклад в местное производство оборудования для ветровых турбин и развитие нашей национальной промышленности– подчеркнул Байрактар.

Обратите внимание! Соглашение с Китаем вписывается в долгосрочную энергетическую стратегию Анкары под названием "Национальная энергетика – 2040". На прошлой неделе Турция представила план развития отрасли до 2040 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников энергии с нынешних примерно 63% до 77%.

Напомним, что Китай тем временем активно развивает и собственную солнечную энергетику. В частности, страна строит крупные солнечные электростанции в пустыне и превращает такие проекты в часть своей энергетической стратегии.