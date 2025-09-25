Какие вызовы скрывает солнечная экспансия Китая?

Новые технологические ландшафты Кубучи, которые полностью изменили внешний вид пустыни, являются свидетельством невероятно масштабного энергетического перехода, который осуществляет Китай. В то время как другие страны притормаживают реализацию солнечных проектов в пустынях из-за экономических или технических трудностей, Китай, крупнейший в мире эмитент парниковых газов, уверенно движется вперед, запустив несколько крупнейших в мире электростанций за последние два года, пишет 24 Канал со ссылкой на Tech Xplore.

Смотрите также Красный лук помог инженерам улучшить технологию солнечных панелей

Размещение солнечных установок в пустынях является ключевым элементом плана Китая по достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Солнечные мощности страны настолько значительны, что затмевают усилия остального мира и могут даже влиять на местные погодные условия. Масштабы этих инсталляций впечатляют – их видно даже из космоса.

Анализ спутниковых снимков за последнее десятилетие показывает, что только в пустыне Кубучи было установлено более 100 квадратных километров панелей, что примерно равно площади Парижа.

Недавно Китай пообещал увеличить мощности ветровой и солнечной энергетики более чем в шесть раз по сравнению с уровнем 2020 года. По словам аналитика Дэвида Фишмана, решающим фактором для строительства в пустыне является наличие неиспользуемой земли.

В этом контексте важно вспомнить, чего достигла страна за последние годы:

В июне 2024 года мир облетела новость, что Китай запустил крупнейшую в мире солнечную электростанцию. Она может генерировать 5 гигаватт мощности и производить 6,09 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Эта станция была частью большого плана по установлению 455 гигаватт ветровых и солнечных электростанций по всей стране, который в свою очередь входил в еще больший проект по модернизации энергетики, предусматривающий развитие солнечной энергетики на 1200 гигаватт.

Уже через месяц мы узнали, что правительство в Пекине строит еще более мощную электростанцию, которая будет производить 8 гигаватт. Ввод в эксплуатацию запланирован в июне 2027 года.

В том же месяце появилось действительно шокирующее объявление, что Китай выполнил свой план по запуску 1200 гигаватт ветровых и солнечных электростанций уже в 2024 году, хотя планировал сделать это до 2030 года. Через несколько дней появилось официальное подтверждение от правительства, что цель по чистой энергии выполнена на 6 лет раньше.

Наконец, этого года сеть живо обсуждала видео, на котором видно, что Китай покрыл солнечными панелями целую гору. Площадь электростанции настолько велика, что дронам не хватает заряда, чтобы облететь всю ее площадь за один раз.

Есть проблемы

Солнечные электростанции в пустыне сталкиваются с рядом проблем, ведь отдаленная, залитая солнцем местность создает серьезные вызовы:

Песчаные бури могут повредить вентиляторы панелей.

Слишком высокие температуры снижают эффективность солнечных элементов.

Кроме того, накопление песка требует воды для очистки, которой в этих местах не хватает.

Чтобы противостоять этим препятствиям, солнечные панели в Кубуче оснащены самоочищающимися вентиляторами и двусторонними элементами, которые позволяют улавливать даже свет, отраженный от земли.

Еще одним вызовом является большое расстояние пустынных электростанций до городских районов, которые потребляют их энергию, а также сложность инфраструктуры для транспортировки электроэнергии. Энергия, произведенная в Кубучи, предназначена для густонаселенных городов – Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя, расположенных за сотни километров. Рост солнечных мощностей значительно опережает развитие электросетей, что приводит к потерям энергии и перегрузке линий электропередач.

Несмотря на эти проблемы, только за первое полугодие Китай установил больше солнечных мощностей, чем уже имела вся солнечная энергетика США на конец 2024 года.

Какие последствия для климата и экологии региона?

Огромный масштаб некоторых пустынных солнечных полей может создавать собственный климатический эффект. По словам Чженьяо Лу из Лундского университета, поглощение тепла на больших площадях может изменять атмосферные потоки и иметь вторичные негативные последствия, например, уменьшение количества осадков в других местах. Однако, по его мнению, риски солнечной энергии остаются незначительными по сравнению с опасностью продолжения выбросов парниковых газов.

Дело в том, что расширение солнечной энергетики в Китае не означает отказа от ископаемого топлива. Во Внутренней Монголии, традиционном шахтерском регионе, до сих пор можно увидеть грузовики, везущие уголь, и дымоходы, выпускающие дым.

Недавний отчет показал, что в первом полугодии этого года Китай ввел в эксплуатацию больше угольных электростанций, чем когда-либо с 2016 года.

Положительные изменения также есть

С другой стороны, проект принес и положительные изменения для местного населения:

Например, 46-летний Чан Юнфей, который ранее тяжело работал в угольной промышленности, теперь управляет отелем. Виды мерцающих солнечных панелей стали вирусными в интернете, и Кубучи превратился в популярное место для внутреннего туризма.

Для других местных жителей новым источником дохода стали туры на квадроциклах, катание на верблюдах и сэндбординг.

В то же время Чан выражает беспокойство, что солнечная экспансия может поглотить всю пустыню, а вместе с ней и этот новый поток доходов. Однако он верит, что правительство оставит часть территории для туризма.