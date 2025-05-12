Солнечная гора

В последние годы Китай стремительно развивает возобновляемую энергетику и сейчас практически монополизировал мировой рынок производства солнечных панелей. Мы неоднократно писали о планах страны по развитию солнечной энергетики, а это новое видео – очередное свидетельство того, что Пекин не сидит на месте и соревнуется с США не только на словах и громких заявлениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на оригинальное сообщение на Reddit.

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Горная местность в Гуйчжоу – сложная для агропромышленного использования из-за высоты над уровнем моря и нестабильного климата. Однако эти условия оказались идеальными для размещения солнечных электростанций.

Первую станцию в регионе запустили еще в 2015 году. С тех пор инфраструктура расширялась, хоть и не сразу.

В 2018 году Гуйчжоу производил 1,75 миллиона киловатт в год – этого хватало примерно для 1300 домохозяйств.

Однако впоследствии развитие ускорилось. Государственные субсидии, выгодные кредиты и низкая стоимость земли способствовали стремительному росту: к 2020 году регион достиг отметки в более 10 миллионов киловатт мощности, а к 2023 году – уже 15 миллионов.

Смотрите, как теперь выглядит гора, покрытая панелями:

Эти темпы соответствуют общегосударственному курсу. В 2020 году китайское правительство заявило о намерении втрое увеличить объемы производства возобновляемой энергии к 2030 году. По состоянию на 2024 год на Китай приходилось 64% мирового строительства солнечных и ветровых электростанций в коммунальном секторе, а также 339 гигаватт-часов инфраструктуры возобновляемой энергетики, находящейся на стадии строительства.

Для сравнения, вместе взятые США, Бразилия, Великобритания и Испания имели лишь 72 гигаватт-часа.

Несмотря на то, что угольная энергетика все еще доминирует в Китае, обеспечивая около 57% всего производства электроэнергии, страна постепенно уменьшает ее долю. Президент Си Цзиньпин заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году, и нынешние темпы развития возобновляемых источников показывают, что Пекин может выполнить свои обещания даже раньше.

Прошлым летом мир облетела новость о том, что в 2024 году Китай якобы находится на пороге достижения своей энергетической цели, установленной аж на 2030 год. Страна планировала установление не менее 1200 гигаватт чистых источников энергии – от ветра, воды и солнца. Частью этих усилий стал громкий проект компании China Three Gorges Renewables Group, который должен был построить новых солнечных электростанций суммарной мощностью 455 гигаватт. Очень быстро Национальная энергетическая администрация Китая подтвердила, что было достигнуто 1 206 гигаватт благодаря последним 25 гигаваттам турбин и панелей.

Но страна не останавливается: в июне на северо-западе Синьцзяна запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию, а уже в июле стало известно, что в Ордосе, регионе Внутренней Монголии на севере Китая, строят еще большую. Последние новости на эту тему сообщали, что Китай построит в космосе солнечную батарею, которая за год будет собирать больше энергии, чем вся нефть Земли. Она будет излучать собранную от Солнца энергию с помощью микроволн, направляя ее прямо на Землю, где ее будут "ловить" с помощью специальных установок.