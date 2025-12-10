Какие причины стоят за массовой продажей панелей?

Первое, что стоит учитывать – срок эксплуатации солнечных панелей составляет 25 – 30 лет. Во многих странах популярность домашних солнечных электростанций возникла еще десятилетия назад. Таким образом сейчас значительная часть этих систем просто достигла конца гарантийного периода или подверглась повреждениям. Еще часть владельцев демонтирует оборудование из-за смены места жительства или физического износа компонентов, пишет 24 Канал со ссылкой на Rafsun.

В то же время некоторые пользователи действительно отказываются от систем из-за разочарования. Причина – нереалистичные ожидания изначально. Многие люди путали заявленную максимальную мощность с реальной производительностью, которая зависит от погоды, угла наклона, затенения и других факторов. Кроме того, владельцы часто неправильно рассчитывали свои энергетические потребности.

Но главная причина распродажи – революционные изменения в технологиях. Современные панели превосходят модели десятилетней давности по эффективности и стоят значительно меньше. Владельцы старых систем модернизируют их, чтобы получать больше энергии на той же площади крыши. Это позволяет использовать меньше панелей для достижения лучших показателей генерации.

Изменилась и философия использования солнечной энергии. Если раньше целью была полная автономность от электросети, то теперь популярность приобрели целевые решения. Вместо полноценной домашней электростанции люди устанавливают компактные системы для конкретных приборов. Например, отдельную панель с аккумулятором для водяного насоса, который будет работать даже во время отключения электричества. Такие специализированные устройства оптимизированы для работы именно с солнечными батареями, что повышает их надежность.

Какова ситуация в Украине?

Хотя нет исследований на аналогичную тему для Украины, общая статистика свидетельствует, что мощность солнечных электростанций, установленных частными домохозяйствами в Украине, по состоянию на конец 2024 превысила 1,5 гигаватта. Только за 2024 год в стране было установлено примерно 800-850 МВт новых мощностей за счет бизнеса и домохозяйств, писало издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на слова председателя правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислава Соколовского.

За первое полугодие 2025 года в Украине добавлено более 590 мегаватт новых генерирующих мощностей, из которых более 100 мегаватт приходилось именно на солнечные электростанции. Это свидетельствует об активном развитии сектора домашней солнечной генерации, толчок к которому, вероятнее всего, дает война и российские обстрелы.

Лидерами по количеству установленных частных солнечных электростанций традиционно является Днепропетровская, Тернопольская и Киевская области. Владислав Соколовский объясняет рост установки частных солнечных панелей отменой НДС и импортных пошлин на солнечные панели летом 2024 года.