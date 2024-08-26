Детали

Суть цели, которую Китай поставил перед собой в 2020 году, было установление не менее 1200 гигаватт чистых источников энергии – от ветра, воды и солнца. Частью этих усилий стал громкий проект компании China Three Gorges Renewables Group, которая должна была построить новых солнечных электростанций суммарной мощностью 455 гигаватт.

Ранее Китай достиг важной энергетической цели на шесть лет раньше запланированного срока

В своем новом заявлении Национальная энергетическая администрация Китая утверждает, что страна достигла 1 206 гигаватт благодаря последним 25 гигаваттам турбин и панелей, установленных в прошлом месяце.

Эта веха имеет решающее значение для Китая, крупнейшего загрязнителя окружающей среды в мире, который производил около 12,7 миллиарда тонн выбросов ежегодно по состоянию на 2023 год. Для сравнения, Соединенные Штаты занимают второе место с показателем 5,9 миллиарда тонн.

Китай тратит на чистую энергию больше, чем любая другая страна, но ему еще предстоит пройти долгий путь, на котором он будет закрывать старые угольные электростанции и модернизировать производство, чтобы оно производило меньше выбросов. Сейчас солнце и ветер генерируют лишь 14 процентов энергии в стране, которая будет производиться в 2024 году.

Вряд ли можно ожидать, что процесс на этом остановится. На пути к энергетической независимости между США и Китаем начались настоящие необъявленные гонки. Каждая страна инвестирует все больше. Администрация Байдена, например, позволила превратить старые ядерные площадки на солнечные электростанции. Что касается Китая, то проект China Three Gorges Renewables Group с его 455 гигаваттами энергии еще далек от завершения, поэтому в ближайшее время можно ожидать, что общий показатель чистой энергии возрастет.