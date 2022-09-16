З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: кому надаватимуть кредити й на яких умовах

Вже цієї осені велика частина українців зможуть оформити іпотеку під 3% річних. Прем'єр Денис Шмигаль також розповів, що це можна буде зробити за допомогою застосунку Дія.

Іпотека в Україні під 3%

Однією програм стимулювання економіки, зокрема галузі будівництва, стане оновлена під потреби воєнного часу програма пільгового іпотечного кредитування. На іпотеку під 3% річних зможуть розраховувати українські військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави.

Початковий внесок складатиме 20% на термін до 20 років.

Також прем'єр додав, що сьогодні уряд приймає ще дві постанови, які дозволять запустити програму згідно з оновленими правилами.

Подати заявку на іпотеку можна буде через Дію

Незабаром уряд запустить в застосунку Дія функцію подачі заявки на іпотеку. Нині послуга перебуває в процесі розробки. Шмигаль підкреслив, все буде так зручно і просто.

Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку,

– розповів він.