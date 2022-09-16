Ипотека в Украине под 3%

Одной программы стимулирования экономики, в том числе отрасли строительства, станет обновленная под нужды военного времени программа льготного ипотечного кредитования. На ипотеку под 3% годовых могут рассчитывать украинские военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики и ученые.

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Обратите внимание! Начальный взнос составит 20% сроком до 20 лет.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Благодаря программе доступной ипотеки мы хотим обеспечить сотни тысяч украинцев своим комфортным жильем. Одновременно эта программа должна стать одним из драйверов восстановления экономики и восстановления нашего государства.

Также премьер добавил, что сегодня правительство принимает еще два постановления, позволяющих запустить программу согласно обновленным правилам.

Подать заявку на ипотеку можно будет через действие

Вскоре правительство запустит в приложении Дия функцию подачи заявки на ипотеку. В настоящее время услуга находится в процессе разработки. Шмигаль подчеркнул, что все будет так удобно и просто.

Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку,

– рассказал он.

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