Ипотека в Украине под 3%
Одной программы стимулирования экономики, в том числе отрасли строительства, станет обновленная под нужды военного времени программа льготного ипотечного кредитования. На ипотеку под 3% годовых могут рассчитывать украинские военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики и ученые.
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Благодаря программе доступной ипотеки мы хотим обеспечить сотни тысяч украинцев своим комфортным жильем. Одновременно эта программа должна стать одним из драйверов восстановления экономики и восстановления нашего государства.
Также премьер добавил, что сегодня правительство принимает еще два постановления, позволяющих запустить программу согласно обновленным правилам.
Подать заявку на ипотеку можно будет через действие
Вскоре правительство запустит в приложении Дия функцию подачи заявки на ипотеку. В настоящее время услуга находится в процессе разработки. Шмигаль подчеркнул, что все будет так удобно и просто.
Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку,
– рассказал он.