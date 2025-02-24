"Працювати з Україною пліч-о-пліч": Іспанія оголосила про виділення допомоги Києву

Іспанія спрямує один мільярд євро на допомогу Україні. Зокрема країни створять український хаб у провінції Аліканте.

Допомога Україні від Іспанії

Так прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про працю пліч-о-пліч з Києвом, пише 24 канал з посиланням на його слова під час засідання "Підтримуй Україну".

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Я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на один мільярд євро на 2025 рік. Ми будемо працювати з Україною пліч-о-пліч над відновленням, ми створюватимемо нові структури для підвищення цього процесу і заохочуватимемо наші компанії до участі у проєктах і програмах України,

– сказав Педро Санчез.

Зокрема він анонсував створення Україною та Іспанією українського хабу у провінції Аліканте та будуть вирішувати потреби української діаспори. Крім того, політик зробив заяву, що Мадрид підтримує повний суверенітет України.

Для того, щоб був справедливий мир, Україна має бути за столом переговорів. Для того, щоб мир був довготривалим, Європа повинна залучатися до цього процесу. Для того, щоб мир був комплексним, він не може зводитися до припинення вогню,

– зазначив Санчез.

Важливо! Прем'єр-міністр Іспанії наголосив, що його країни підтримуватиме Україну стільки, скільки це потрібно. Зокрема країна продовжить надавати допомогу з більшою рішучістю, ніж це було раніше.