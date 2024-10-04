Історичне підвищення податків: Комітет підтримав до другого читання законопроєкт

Комітет підтримав законопроєкт про історичне підвищення податків, який наразі готують до другого читання. Цей законопроєкт передбачає збільшення податкових ставок з метою забезпечення оборонних потреб країни.

Коли можуть підписати законопроєкт про податки

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, вже наступного тижня планується розгляд цього законопроєкту. І, за словами народного депутата, його підпишуть вже в середині жовтня. А в силу частина норм може вступити заднім числом – з 1 жовтня.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Розгляд в залі на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня….але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

Зокрема, у законопроєкті, який Комітет підтримав до другого читання, залишили наступні зміни: