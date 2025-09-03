Шаги замість копійок: в НБУ пояснили, чому не позбулись радянської спадщини раніше
- Національний банк України планує замінити копійки на монети під назвою шаги, щоб повернути історичну назву українських грошей та продовжити дерусифікацію фінансової системи.
- Попередні спроби запровадження назви шаги були зупинені в 1992 році через комуністичне лобі, яке наполягало на збереженні назви "копійка".
Національний банк планує почати частково замінювати копійки на монети під назвою шаги того ж номіналу. Це відбудеться в рамках продовженням дерусифікації фінансової системи та повернення історичної назви українських грошей.
Чому в Україні хочуть перейти на шаги?
Історик та старший зберігач фондів Музею НБУ Андрій Бойком-Гагарін у розмові з 24 Каналом зазначив, що питання зміни назви копійок виникло ще під час грошової реформи 90-х років, але тоді політичної волі для перейменування не вистачило.
Якщо вибір назви національної валюти – гривня – пройшов без суперечок, то назва сотої частини банкноти викликала жваві дискусії. Розглядалися різні варіанти
- сота;
- резана;
- бофон;
- цент;
- куна;
- гріш;
- шаг.
Саме шаги мали увійти в обіг разом з гривнею, про що згадує у своїй книзі художник Василь Лопата.
Навесні 1992 року на Луганський станкобудівний патронний завод, фактично перший Монетний двір незалежної України, надійшли ескізи розмінних монет номіналом 1, 5, 10 і 25 шагів.
Ескізи шагів Василя Лопати / Фото надане НБУ для 24 Каналу
До цього була викарбувана перша пробна партія монет номіналом 1 і 50, але без назви розмінної одиниці.
Зразок шагів 1992 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу
Однак комуністичне лобі наполягло на збереженні назви "копійка", що використовувалася в СРСР, Російській імперії та Московському царстві.
В результаті 2 березня 1992 року Постановою Президії Верховної Ради України офіційно закріпили назву "копійка", а слово "шаг" було прибрано з ескізів перших українських монет.
Відродження шагу поверне українським монетам власну ідентичність та по суті завершить грошову реформу, розпочату в 1996 році,
– зазначає Андрій Бойко-Гагарін.
Минулого року Нацбанк знову запропонував повернути українським розмінним монетам їх історичну назву – шаг для повернення історичної назви українських грошей.
Що потрібно знати про впровадження шагів в Україні?
Гривню було офіційно затверджено національною валютою України 1 березня 1918 року з прийняттям відповідного закону. Через дефіцит металу під час війни в обігу перебували тимчасові купони та розмінні марки.
У вересні 2024 року НБУ анонсував карбування монет номіналом 50 шагів, які мають замінити копійки. Як зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний ще в липні, ця ініціатива спрямована на відхід від російських фінансових традицій та повернення до автентичної української термінології.