Національний банк планує почати частково замінювати копійки на монети під назвою шаги того ж номіналу. Це відбудеться в рамках продовженням дерусифікації фінансової системи та повернення історичної назви українських грошей.

Чому в Україні хочуть перейти на шаги?

Історик та старший зберігач фондів Музею НБУ Андрій Бойком-Гагарін у розмові з 24 Каналом зазначив, що питання зміни назви копійок виникло ще під час грошової реформи 90-х років, але тоді політичної волі для перейменування не вистачило.

Якщо вибір назви національної валюти – гривня – пройшов без суперечок, то назва сотої частини банкноти викликала жваві дискусії. Розглядалися різні варіанти

сота;

резана;

бофон;

цент;

куна;

гріш;

шаг.

Саме шаги мали увійти в обіг разом з гривнею, про що згадує у своїй книзі художник Василь Лопата.

Навесні 1992 року на Луганський станкобудівний патронний завод, фактично перший Монетний двір незалежної України, надійшли ескізи розмінних монет номіналом 1, 5, 10 і 25 шагів.

Ескізи шагів Василя Лопати / Фото надане НБУ для 24 Каналу

До цього була викарбувана перша пробна партія монет номіналом 1 і 50, але без назви розмінної одиниці.

Зразок шагів 1992 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Однак комуністичне лобі наполягло на збереженні назви "копійка", що використовувалася в СРСР, Російській імперії та Московському царстві.

В результаті 2 березня 1992 року Постановою Президії Верховної Ради України офіційно закріпили назву "копійка", а слово "шаг" було прибрано з ескізів перших українських монет.

Відродження шагу поверне українським монетам власну ідентичність та по суті завершить грошову реформу, розпочату в 1996 році,

– зазначає Андрій Бойко-Гагарін.

Минулого року Нацбанк знову запропонував повернути українським розмінним монетам їх історичну назву – шаг для повернення історичної назви українських грошей.

Що потрібно знати про впровадження шагів в Україні?