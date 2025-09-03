Шаги вместо копеек: в НБУ объяснили, почему не избавились от советского наследия раньше
- Национальный банк Украины планирует заменить копейки на монеты под названием шаги, чтобы вернуть историческое название украинских денег и продолжить дерусификацию финансовой системы.
- Предыдущие попытки введения названия шаги были остановлены в 1992 году из-за коммунистического лобби, которое настаивало на сохранении названия "копейка".
Национальный банк планирует начать частично заменять копейки на монеты под названием шаги того же номинала. Это произойдет в рамках продолжением дерусификации финансовой системы и возвращения исторического названия украинских денег.
Почему в Украине хотят перейти на шаги?
Историк и старший хранитель фондов Музея НБУ Андрей Бойком-Гагарин в разговоре с 24 Каналом отметил, что вопрос изменения названия копеек возник еще во время денежной реформы 90-х годов, но тогда политической воли для переименования не хватило.
Если выбор названия национальной валюты – гривна – прошел без споров, то название сотой части банкноты вызвало оживленные дискуссии. Рассматривались различные варианты
- сота;
- резаная;
- бофон;
- цент;
- куна;
- грош;
- шаг.
Именно шаги должны были войти в обращение вместе с гривной, о чем вспоминает в своей книге художник Василий Лопата.
Весной 1992 года на Луганский станкостроительный патронный завод, фактически первый Монетный двор независимой Украины, поступили эскизы разменных монет номиналом 1, 5, 10 и 25 шагов.
Эскизы шагов Василия Лопаты / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала
До этого была отчеканена первая пробная партия монет номиналом 1 и 50, но без названия разменной единицы.
Образец шагов 1992 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала
Однако коммунистическое лобби настояло на сохранении названия "копейка", что использовалось в СССР, Российской империи и Московском царстве.
В результате 2 марта 1992 года Постановлением Президиума Верховной Рады Украины официально закрепили название "копейка", а слово "шаг" было убрано из эскизов первых украинских монет.
Возрождение шага вернет украинским монетам собственную идентичность и по сути завершит денежную реформу, начатую в 1996 году,
– отмечает Андрей Бойко-Гагарин.
В прошлом году Нацбанк снова предложил вернуть украинским разменным монетам их историческое название – шаг для возвращения исторического названия украинских денег.
Что нужно знать о внедрении шагов в Украине?
Гривна была официально утверждена национальной валютой Украины 1 марта 1918 года с принятием соответствующего закона. Из-за дефицита металла во время войны в обращении находились временные купоны и разменные марки.
В сентябре 2024 года НБУ анонсировал чеканку монет номиналом 50 шагов, которые должны заменить копейки. Как отметил председатель Нацбанка Андрей Пышный еще в июле, эта инициатива направлена на отход от российских финансовых традиций и возвращение к аутентичной украинской терминологии.