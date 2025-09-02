Украинские банкноты несколько раз кардинально меняли свой вид. Как менялась наша валюта – 24 Канал покажет на примере 1 гривны.

Интересно Формула счастливой нации: почему в Нидерландах критикуют тех, кто работает пять дней

Как менялась 1 гривна?

Несмотря на то, что гривна была официально введена в обращение только в 1996 году, первые банкноты были напечатаны еще в 1992 году. Карбованцы были временной валютой для переходного периода, а Украина с момента восстановления Независимости готовилась к тому, чтобы сделать гривну национальной валютой. Первые банкноты печатали за границей – большинство в Канаде, отдельные номиналы – в Великобритании.

На 1 гривне 1992 года на аверсе изображен Владимир Великий, а на реверсе – руины Херсонеса, где князь принял христианство.



1 гривна 1992 года / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Однако в 1994 году банкноты начали печатать в Украине. Дизайн гривны несколько изменился, но концепция осталась неизменной – Владимир Великий и Херсонес. Правда, изображение князя из центра переместилось в правую сторону.

После начала реформы 2 сентября 1996 года обе серии банкнот были в обращении.



1 гривна 1994 года / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

В 2004 году украинская гривна претерпела изменения. Причиной для реформ стала слабая защита банкнот первой и второй серий. Также изменили и дизайн и концепцию банкнот. Например, на 1 гривне 2003 года использовали совсем другой портрет Владимира Великого, а на обороте вместо Херсонеса появился Город Владимира. Через 2 года серой банкноте добавили желтый и голубой цвета.



1 гривна 2004 года / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Однако вместе с банкнотами в Украине существовали и монеты номиналом 1 гривна. С 1992 года чеканили монеты таким номиналом, на аверсе которого была надпись "1 гривна", а на реверсе – трезубец.

В 2004 году появилась еще одна вариация, на реверсе которой был Владимир Великий. По случаю особых событий вместо князя появлялись другие изображения, например была партия монет, посвященная чемпионату Евро-2012. Все эти монеты в обращении были параллельно.



Монеты номиналом 1 гривна / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

В 2018 году банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен начали заменять на монеты. Бумажные гривны все еще действительны, однако постепенно их в обращении заменяют именно монеты.



Как выглядит 1 гривна сейчас / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

За 4 поколения украинской гривны происходили существенные изменения. Для сравнения, в первом поколении самым большим номиналом в обращении была банкнота 20 гривен, а во втором поколении уже появились банкноты 50 и 100 гривен.

В третьем поколении появились 200 гривен с Лесей Украинкой и 500 гривен с Григорием Сковородой. В четвертом поколении появилась банкнота 1000 гривен с Владимиром Вернадским.