Почему Украина начала менять банкноты на монеты?

Национальный банк принял решение постепенно вывести из обращения мелкие копейки номиналом 1, 2, 5 и 25 в 2018 году, сообщает 24 Канал.

В то же время банкноты низких номиналов, вроде 1, 2, 5 и 10 гривен, начали заменять на металлические монеты такого же номинала.

Монета номиналом 25 копеек / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Эти решения имели несколько причин:

Экономия для государства

Банкноты низкого номинала быстро изнашиваются: 1-2 года вместо до 20 лет у металлических монет. Поэтому чеканка монет является более экономически целесообразным, чем печать бумажных банкнот, что позволяет государству существенно сократить расходы.

Удобство для людей

Изъятие мелких копеек позволило упростить расчеты: в магазинах действует правило "округления" общей суммы покупки до суммы, кратной 10 копейкам, что повысило удобство повседневного использования наличности.

Практика ЕС

Украина приблизилась к практике Евросоюза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро. Кроме того, такая оптимизация сделала наличный оборот компактным.

Интересно! По подсчетам Нацбанка, замена банкнот низких номиналов на монеты дала возможность государству сэкономить сотни миллионов гривен. Это деньги, которые больше не тратятся на печать и обращение бумажных банкнот, быстро изнашиваются, или на обработку мелких копеек, которые фактически не использовались во время наличных расчетов.

Какие еще монеты и банкноты выводят из обращения?